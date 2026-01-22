Kalera irten daitezke Barakaldon haizeak aldamio bat mugitu eta etxetik irten ezinik egon diren bizilagunak
Asteazken eguerditik Landaburu kaleko sei ataritako bizilagunak beren etxeetan konfinatuta egon dira, haizeak fatxadan dagoen aldamio bat mugitu ondotik.
Hego haizeak hainbat gorabehera eragin zituen asteazken honetan Euskal Herriko txoko askotan, besteak beste, Barakaldon; izan ere, eraikin bateko aldamio bat mugitu eta ezegonkor geratu zen. Ondorioz, segurtasuna tarteko, Landaburu kaleko 6 ataritako bizilagunak konfinatu egin zituzten, baina udalak ostegun goizean jakinarazi du dagoeneko etxetik irten daitezkeela.
Nolanahi ere, Udaleko iturriek gomendatu dute atera nahi duenak ingurua zaintzen ari den agenteari abisatzea komeni dela, batez ere 9. zenbakitik atera behar direnak. Bestalde, iturriek adierazi dute gaur goizean kenduko dutela aldamioa.
Ezbeharra asteazken eguerdian izan zen, Landaburu kalean. Haize bortitzak aldamioa jo eta mugitu egin zuen, eta nahiz eta fatxadan lotuta egon, albo batean okertuta geratu zen. Ondorioz, badaezpada ere, 6 ataritako bizilagunak konfinatuta zituzten, gaur arte.
Inguruko saltokiei dagokienez, 5.etik 11.era bitartean kokatuta daudenak itxita egongo dira momentuz, egunean zehar zer erabakitzen duten zain.
Herritarren Segurtasunerako Sailak jakinarazi du trafikoa berrezarri dela Barakaldoko sarreran, Florida kaletik.
