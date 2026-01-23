Educación
En Álava se fusionarán dos centros el próximo curso y en Gipuzkoa al menos uno

En Bizkaia, la caída de matriculaciones de alumnos ha llevado a Educación a impulsar el próximo curso seis "procesos de integración" en doce colegios públicos, que supondrán el cierre de instalaciones para cuatro de ellos.
La falta de alumnos ha provocado el cierre de cuatro colegios públicos en Bizkaia el próximo curso. En total, serán seis "procesos de integración" en doce colegios públicos de Bizkaia, que supondrán el cierre de instalaciones para cuatro de ellos, ubicados en Bilbao, Getxo y Leioa.

Ante esta situación, entrevistada en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi esta mañana, la viceconsejera de Políticas Educativas del Gobierno Vasco Lucía Torrealday explicaba que no serán las únicas fusiones que se realicen de cara al curso que viene.

"En Álava ya se han producido fusiones ante la bajada de la natalidad, ya que es una cuestión que afecta a los tres territorios", ha indicado.

Para el próximo curso también se espera que en Álava se realicen otras dos integraciones y en Gipuzkoa al menos una, "aunque dependerá de los ritmos", ha señalado Torrealday, sin precisar qué centros se fusionarán.

 

Según ha afirmado, estos procesos buscan garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la segregación. "La diversidad enriquece al alumnado, son más los beneficios que los perjuicios", ha añadido.

