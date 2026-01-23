Hezkuntza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hezkuntza Sailak bi bateratze-prozesu burutuko ditu Araban eta beste bat Gipuzkoan

Ikasleen matrikulazioen beherakaren eta ikasle kopurua txikitzearen ondorioz, Hezkuntza Sailak hainbat ikastetxe bateratuko ditu hurrengo ikasturtean. Bizkaian, esaterako, 12 ikastetxeri eragingo dien sei prozesu bultzatu dituela jakinarazi dute. Ondorioz, horietako lauk instalazioak itxi beharko dituzte.

300 ikasle baino gehiago kontratatzeko lanean ari dela iragarri zuen Hezkuntza Sailak ostiralean. Sindikatuek, berriz, orain arte ez dela edukirik mahai gainean jarri salatzen dute.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko lau ikastetxe publiko itxiko dituzte datorren ikasturtean, ikasle faltagatik; Bilbon, Getxon eta Leioan. Guztira, sei "integrazio-prozesu" egingo dituzte Bizkaiko hamabi ikastetxe publikotan.

Egoera horren aurrean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Politiketako sailburuorde Lucia Torrealdayk Radio Euskadiko "Boulevard" saioan azaldu du aipatutako horiek ez direla datorren ikasturtean egingo dituzten fusio bakarrak izango.

"Araban dagoeneko izan da fusioren bat edo beste, jaiotze tasaren beherakada hiru lurraldeei eragiten dien kontu bat baita", adierazi du.

Datorren ikasturtera begira, Araban beste bi bateratze-prozesutan ari dira lanean. Gipuzkoan, Donostian konkretuki, prozesu bat daukate esku artean, baina "prozesua oso geldo" doala adierazi du Torrealdayk eta, agian, fusio hori ez dela "hurrengo ikasturtean gauzatuko".

Adierazi duenez, prozesu hauek aukera berdintasuna bermatzea eta segregazioari aurre egitea bilatzen dute. "Aniztasunak ikasleak aberasten ditu, onurak gehiago baitira kalteak baino", gaineratu du.

 

Hezkuntza Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute Bilbon, urruntze-agindua izan arren adingabeko semearekin ihes egiten saiatu eta istripua eragin ostean

Ibilgailu batek hainbat semaforo gorrian pasa ditu ostiral honetako 05:00 inguruan, eta ertzainak atzetik zituela ikusi duenean, ihes egin du abiadura handian Julian Gaiarre kalearen parean, hiru autorekin talka egin duen arte. Azkenean, azken talkaren ostean, gidaria ibilgailuaren barruan harrapatuta geratu da, eta atera egin behar izan dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X