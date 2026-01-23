Rodalies restablece por completo el servicio de cercanías en Cataluña

Según el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron anoche en la capital guipuzcoana y la víctima interpuso una denuncia por agresión sexual, al parecer, una violación, por lo que la Policía autonómica ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido y localizar al presunto autor o autores. El Ayuntamiento donostiarra ha convocado este mediodía una concentración de repulsa.