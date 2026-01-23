Cataluña
Rodalies restablece por completo el servicio de cercanías en Cataluña

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rodaliesek Kataluniako aldiriko zerbitzua berrezarri du

Última actualización

El servicio de Rodalies de Cataluña ha recuperado a primeras horas de este viernes su operatividad en la totalidad de las líneas, suspendida durante dos días a raíz del accidente de Gelida (Barcelona), aunque algunas de ellas, como la R1, la R2 Sur y la R4, circulan con retrasos de unos 30 minutos.

Cataluña Accidentes de Trenes Sociedad

Investigan una agresión sexual a una mujer en San Sebastián

Según el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron anoche en la capital guipuzcoana y la víctima interpuso una denuncia por agresión sexual, al parecer, una violación, por lo que la Policía autonómica ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de lo sucedido y localizar al presunto autor o autores. El Ayuntamiento donostiarra ha convocado este mediodía una concentración de repulsa.
