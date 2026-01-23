Katalunia
Rodaliesek Kataluniako aldiriko zerbitzua berrezarri du

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Kataluniako Rodalies zerbitzuak ostiral honetako lehen orduetan berreskuratu du bere jarduera linea guztietan, bi egunez etenda egon baita Gelidako (Bartzelona) istripuaren ondorioz. Dena den, R1, R2 eta R4 lineak 30 minutu inguruko atzerapenekin dabiltza.

Katalunia Trenen Istripuak Gizartea

