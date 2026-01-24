DERECHOS
Cientos de personas se han manifestado en Baiona, en defensa de los derechos lingüísticos

Baxoa euskaraz egin ahal izateko 2027ra arte itxaroteari uko egin dio Seaskak
Euskaraz irakurri: Ehunka pertsona elkartu dira Baionan, Seaskak hizkuntza eskubideen alde antolatutako manifestazioan
EITB

Seaska, la federación de ikastolas de Iparralde, ha salido una vez más a las calles de Baiona para reivindicar el derecho a realizar el examen Baxoa en euskera. Denuncia que el Ministerio de Educación francés no da pasos para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Iparralde Euskera Sociedad

