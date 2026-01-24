ESKUBIDEAK
Ehunka pertsona elkartu dira Baionan, Seaskak hizkuntza eskubideen alde antolatutako manifestazioan

Baxoa euskaraz egin ahal izateko 2027ra arte itxaroteari uko egin dio Seaskak
Seaska, Ipar Euskal Herriko ikastolen federazioa, beste behin Baionako karriketara atera da, Baxoa azterketa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Elkarteak salatu du Frantziako Hezkuntza Ministerioak hizkuntza eskubideak bermatzeko aurrerapausorik ez duela ematen.

