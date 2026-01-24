Ehunka pertsona elkartu dira Baionan, Seaskak hizkuntza eskubideen alde antolatutako manifestazioan
Seaska, Ipar Euskal Herriko ikastolen federazioa, beste behin Baionako karriketara atera da, Baxoa azterketa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Elkarteak salatu du Frantziako Hezkuntza Ministerioak hizkuntza eskubideak bermatzeko aurrerapausorik ez duela ematen.
Berriz itxi dute N-634 errepidea Zumaia eta Getaria artean, itsas denboraleagatik
Olatuek gogor jotzen duten errepide bat delako hartu du neurria Segurtasun Sailak. Goizean itxita egon da, eguerdian berriz ireki dute eta gauean berriz ere itxi.
Maialen Rodriguezen kartelak iragarriko ditu aurtengo Tolosako inauteriak
Karnabalak ate joka ditugun honetan, Tolosako inauterien kartela aurkeztu dute gaur. Hirurogei lan aurkeztu dituzte lehiaketara, eta Maialen Rodriguez tolosarraren lana izan da irabazlea. Era berean, Ostegun Gizenean inauteriei hasiera emango dien txupinazoa Pintxana Txarangak jaurtiko duela ere eman dute jakitera.
Espezialitate medikorako milaka hautagaik beren etorkizun profesionalerako giltzarri diren azterketak egin dituzte
Espezialitateko plaza bat lortu nahi duten milaka ikaslek beren etorkizun profesionalerako giltzarri diren azterketak egin dituzte gaur. Medikuntzan ez ezik, Farmazian, Erizaintzan, Psikologian, Kimikan, Biologian eta Fisikan ere banatuko dira plazak.
5.635 emakumek erasoak jasan zituzten iaz Euskadin, horietatik % 67k bikotekideak eraginda
Araban, 953 emakumek jasan zuten indarkeria; Bizkaian, berriz, 2.885ek, eta Gipuzkoan, 1.797k. Horrek esan nahi du 2024ko datu ia berdinak izan zirela iaz, 5.634 biktima zenbatu baitzituzten orduan (iaz baino bat gutxiago).
Istripua gertatu eta "segituan" izan zuen horren berri Renfek, eta hala jakinarazi zien larrialdi zerbitzuei ere
Ezbeharra jazo osteko deien erregistroa kaleratu du trenbide-operadoreak. Lehen telefono deia 19:46an izan zen, talka gertatu eta minutu gutxira, eta Alvia trenaren ikuskatzaileak "istripu handi bat" izan zela jakinarazi zuen.
ArcelorMittalek Adamuzeko istripuaren azken txostenaren zain egoteko eskatu du, eta laguntzeko prest agertu da
Istripuaren hipotesietako bat hautsi zen trenbideko erreiak fabrikazio akats bat izatea dela esan zuen ostiralean Oscar Puente ministroak, eta, beraz, eta laborategiek zer esaten duten zain dauden bitartean, instalatutako lote guztiak berrikusteko eskatu du Garraio ministroak.
Igande honetan ere ez da Rodalies tren zerbitzurik izango Katalunian
Adifi eta Renferi aldiriko eta distantzia erdiko trenak erabat geldiarazteko eskatu die Kataluniako Gobernuak, harik eta “modu fidagarrian eta jarraituan” berriro martxan jarri ahal izan arte.
Gizon bat atxilotu dute Lezaman bi emakumeri arma zuriz eraso egiteagatik
Biktimetako bat erasotzailearen bikotekide ohia da, eta ospitalean ebakuntza egin behar izan zieten biei.
Frantzian 'Euskal Y'arekin lotu beharko litzatekeen abiadura handiko trenbidea, kolokan
Bordeletik Akizerako ibilbidea eraikitzeko lanak bertan behera uztekotan dira aurrekontu arrazoiengatik, eta Bartzelonarekiko lotura lehenetsi lezakete.