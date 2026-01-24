Renfe y Adif suspenden el tráfico de trenes de Rodalies en Cataluña

El Govern de Cataluña ha reclamado este sábado a los operadores del servicio ferroviario de Rodalies, Renfe y Adif, que suspendan la prestación del tráfico de cercanías y media distancia hasta que puedan "garantizar" que los trenes circularán con seguridad y así lo han hecho estos organismos.

"Queda suspendido el servicio. Los trenes en circulación acabarán el trayecto en su estación de destino. Desde Rodalies lamentamos la situación y pedimos disculpas", ha anunciado Rodalies de Catalunya en un mensaje en las redes sociales, después de una nueva jornada caótica en la red ferroviaria catalana.

Además, el Govern de Cataluña ha reclamado a Renfe la gratuidad del servicio de Rodalies mientras siga el caos ferroviario de los últimos días.

Precisamente, este sábado la línea R4 de Rodalies ha sufrido un nuevo desprendimiento de tierras, en este caso entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell sur, en la provincia de Barcelona.



Fuentes de Adif han confirmado que los técnicos están trabajando para evaluar las consecuencias de este desprendimiento, que se ha producido poco antes de que Rodalies anunciara la suspensión del servicio en Cataluña.



Este es el tercer desprendimiento de tierras de los últimos días. El más grave el accidente mortal de la R4 ocurrido el pasado 20 de enero en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas al chocar el tren contra un muro de contención que se desprendió y cayó a la vía por las fuertes lluvias.

ERC pide al Govern que "tome las riendas" en Rodalies y "no haga de parapeto" de Sánchez



En este contexto, la portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Ester Capella, ha pedido al Govern de Salvador Illa que "tome las riendas" de la situación ante el caos ferroviario en Rodalies, "reclame lo que haga falta para restablecer el servicio en condiciones" y "no haga de parapeto" del Gobierno de Pedro Sánchez.



En declaraciones a los medios desde la Estación de Sants de Barcelona, Capella ha instado al Govern a "garantizar la movilidad de los ciudadanos" y a proteger a los trabajadores perjudicados por las numerosas afectaciones en el servicio de Rodalies.



Capella ha hecho hincapié en que las infraestructuras ferroviarias y viarias que "están en crisis" son "infraestructuras del Estado".

Puigdemont llama a Cataluña a "despertar" ante su "colapso" y exige el cese de consellera



El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, por su parte, ha pedido el cese de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, por "incompetencia", y ha hecho un llamamiento a los catalanes a "despertar" ante la situación de "colapso" a la que, a su juicio, el Govern está llevando a Cataluña.



Puigdemont ha denunciado que Paneque "ha batido el récord de incompetencia" en su gestión ferroviaria. Por ello, ha emplazado al presidente catalán, Salvador Illa, a destituir a Paneque: "A mí no me habría pasado como presidente. En estos casos, cuando un conseller demuestra tanta incompetencia, no tendría que esperar a que la oposición pida su dimisión, tendría que cesarlo".

Vox pide dimisiones en la Generalitat, el Gobierno y Adif



El portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, también ha exigido este sábado dimisiones en el Govern de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez y Adif, ante el "escándalo" de Rodalies.

