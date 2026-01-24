Renfek eta Adifek bertan behera utzi dute Kataluniako Rodalies tren zerbitzua
Adifi eta Renferi aldiriko eta distantzia erdiko trenak erabat geldiarazteko eskatu die Kataluniako Gobernuak, harik eta “modu fidagarrian eta jarraituan” berriro martxan jarri ahal izan arte.
Kataluniako Gobernuak aldiriko eta distantzia ertaineko tren-zerbitzua etetea eskatu die Rodalies, Renfe eta Adifeko operadoreei, trenak segurtasunez ibiliko direla "bermatu" arte, eta erabaki hori hartu dute horiek.
"Zerbitzua etenda dago. Zirkulazioan dauden trenek helmuga geltokian amaituko dute ibilbidea. Rodaliesetik barkamena eskatzen dugu ", iragarri du Rodalies de Catalunyak sare sozialetan zabaldutako mezu batean.
Goizean, gainera, Kataluniako Gobernuak zerbitzua doakoa izatea eskatu du, gorabeherek jarraitzen duten bitartean.
Rodaliesen "agintea hartzeko" eta Sanchezen "parapeto lana ez egiteko" eskatu dio ERCk Kataluniako Gobernuari
Testuinguru horretan, Ester Capella ERCk Kataluniako Parlamentuan duen bozeramaileak Salvador Illaren Gobernuari eskatu dio Rodaliesen trenbideetako kaosaren aurrean "gidaritza" har dezala, "zerbitzua behar bezala berrezartzeko behar dena eskatu dezala" eta Pedro Sanchezen Gobernuaren "parapeto lana egiteari utzi diezaiola".
Bartzelonako Sants geltokitik hedabideei egindako adierazpenetan, Capellak "herritarren mugikortasuna bermatzeko" eta Rodalies zerbitzuan izandako arazoek kaltetutako langileak babesteko eskatu dio Kataluniako Gobernuari.
Capellak azpimarratu du "krisian" dauden trenbide eta bide azpiegiturak "Estatuaren azpiegiturak" direla.
"Kolapsoaren aurrean esnatzeko" deia egin dio Puigdemontek Kataluniari, eta kontseilaria kargutik kentzea eskatu du
Carles Puigdemont JxCateko presidenteak, berriz, Silvia Paneque Lurralde kontseilariaren kargugabetzea eskatu du, "gaitasun ezagatik", eta "Kataluniako Gobernua Kataluniara eramaten ari den kolapso egoeraren aurrean", herritarrei "esnatzeko" eskatu die.
Puigdemonten iritziz, Panequek "gaitasunik ezaren errekorra hautsi du" trenbidearen kudeaketan. Horregatik, kargutik kentzeko eskatu dio Salvador Illa Kataluniako presidenteari: "Niri ez zitzaidan presidente gisa gertatuko. Kasu horietan, kontseilari batek horrenbesteko gaitasun eza erakusten duenean, ez luke oposizioak dimisioa eskatu arte itxaron beharko, kargugabetu egin beharko luke ".
Voxek dimisioak eskatu ditu Generalitatean, Espainiako Gobernuan eta Adifen
Joan Garriga Voxek Kataluniako Parlamentuan duen bozeramaileak ere dimisioak eskatu ditu. Kasu honetan, bai Kataluniako Gobernuan, bai Pedro Sanchezen Gobernuan baita Adifen ere .
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Lezaman bi emakumeri arma zuriz eraso egiteagatik
Biktimetako bat erasotzailearen bikotekide ohia da, eta ospitalean ebakuntza egin behar izan zieten biei.
Frantzian 'Euskal Y'arekin lotu beharko litzatekeen abiadura handiko trenbidea, kolokan
Bordeletik Akizerako ibilbidea eraikitzeko lanak bertan behera uztekotan dira aurrekontu arrazoiengatik, eta Bartzelonarekiko lotura lehenetsi lezakete.
Leonen eta Zamoran geldituta dauden 1.000 kamioiek abiatzeko baimena dute, gaua geldirik eman ostean
Hainbat errepidetatik zirkulatzeko ezarritako debekuak altxatu ditu Espainiako Trafiko Zuzendaritzak. Ibilgailu astunetako batzuk 09:30ean hasi dira berriro martxan.
Gizon bat atxilotu dute Tuteran, etorkinei errolda agiriarekin iruzur egiteagatik
500 euro kobratzen zituen ziurtagiri bakoitzeko, oso egoera zaurgarrian zeudela aprobetxatuz.
Fiskaltzak artxibatu egin ditu Julio Iglesiasen aurkako eginbideak Auzitegi Nazionalaren "eskumen faltagatik"
Ezin da helegiterik aurkeztu erabakiaren kontra. Biktimek "borrokan" jarraituko dutela azpimarratu dute. Women's Link elkartearen eta Amnistia Internazionalaren arabera, "tamalgarria" da ikerketa artxibatzea.
N-634 errepidea itxita dago Zumaia eta Getaria artean itsasbazterreko arrisku maila handiagatik
Olatuek gogor joko dutelako hartu du neurria Segurtasun Sailak, baina Getaria eta Zarautz arteko errepidea ireki du. Gainera, Herrera berriro ireki dute, eta arreta eskatzen da Kruzetan, Opakuan eta Urduñan.
Gaur 1.448 hautagaik egingo dute MIR azterketa Hego Euskal Herrian, 771 postuetako bat lortzeko asmoz
Medikuntzako BAME (Barneko Mediku Egoiliar) edo MIR (Médico Interno Residente) azterketaz gain, erizaintza (BAEE), psikologia (BEP), farmazia (FIR), biologia edo fisikako ikasleentzako azterketak ere egingo dira.
Puenteren esanetan, Adamuzeko trenbideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu
Gainera, bidea berritzerakoan kalitate-kontrol guztiak gainditu zituela egiaztatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.
10 urteko kartzela-zigorra berretsi dute hipikako irakasle batentzat, ikasle adingabe bati sexu-abusuak egitea egotzita
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, adingabeak 13 eta 15 urte bitartean zituenean jasan zituen sexu-abusuak, etengabe, eta "ez zuen gaitasun eta heldutasun nahikorik" egoera horri aurre egiteko. Gainera, "manipulazio afektiboa" antzeman du, "berezi" sentiarazi nahi zuelakoan.