Renfek eta Adifek bertan behera utzi dute Kataluniako Rodalies tren zerbitzua

Adifi eta Renferi aldiriko eta distantzia erdiko trenak erabat geldiarazteko eskatu die Kataluniako Gobernuak, harik eta “modu fidagarrian eta jarraituan” berriro martxan jarri ahal izan arte.

GRAFCAT6908. BARCELONA, 21/01/2026.- Un usuario en la Estación de Sants de Barcelona este miércoles cuando Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias. EFE/Toni Albir

Rodalies zerbitzua, etenda. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kataluniako Gobernuak aldiriko eta distantzia ertaineko tren-zerbitzua etetea eskatu die Rodalies, Renfe eta Adifeko operadoreei, trenak segurtasunez ibiliko direla "bermatu" arte, eta erabaki hori hartu dute horiek.

"Zerbitzua etenda dago. Zirkulazioan dauden trenek helmuga geltokian amaituko dute ibilbidea. Rodaliesetik barkamena eskatzen dugu ", iragarri du Rodalies de Catalunyak sare sozialetan zabaldutako mezu batean.

Goizean, gainera, Kataluniako Gobernuak zerbitzua doakoa izatea eskatu du, gorabeherek jarraitzen duten bitartean.

Rodaliesen "agintea hartzeko" eta Sanchezen "parapeto lana ez egiteko" eskatu dio ERCk Kataluniako Gobernuari

Testuinguru horretan, Ester Capella ERCk Kataluniako Parlamentuan duen bozeramaileak Salvador Illaren Gobernuari eskatu dio Rodaliesen trenbideetako kaosaren aurrean "gidaritza" har dezala, "zerbitzua behar bezala berrezartzeko behar dena eskatu dezala" eta Pedro Sanchezen Gobernuaren "parapeto lana egiteari utzi diezaiola".

Bartzelonako Sants geltokitik hedabideei egindako adierazpenetan, Capellak "herritarren mugikortasuna bermatzeko" eta Rodalies zerbitzuan izandako arazoek kaltetutako langileak babesteko eskatu dio Kataluniako Gobernuari.

Capellak azpimarratu du "krisian" dauden trenbide eta bide azpiegiturak "Estatuaren azpiegiturak" direla.

"Kolapsoaren aurrean esnatzeko" deia egin dio Puigdemontek Kataluniari, eta kontseilaria kargutik kentzea eskatu du

Carles Puigdemont JxCateko presidenteak, berriz, Silvia Paneque Lurralde kontseilariaren kargugabetzea eskatu du, "gaitasun ezagatik", eta "Kataluniako Gobernua Kataluniara eramaten ari den kolapso egoeraren aurrean", herritarrei "esnatzeko" eskatu die.

Puigdemonten iritziz, Panequek "gaitasunik ezaren errekorra hautsi du" trenbidearen kudeaketan. Horregatik, kargutik kentzeko eskatu dio Salvador Illa Kataluniako presidenteari: "Niri ez zitzaidan presidente gisa gertatuko. Kasu horietan, kontseilari batek horrenbesteko gaitasun eza erakusten duenean, ez luke oposizioak dimisioa eskatu arte itxaron beharko, kargugabetu egin beharko luke ".

Voxek dimisioak eskatu ditu Generalitatean, Espainiako Gobernuan eta Adifen

Joan Garriga Voxek Kataluniako Parlamentuan duen bozeramaileak ere dimisioak eskatu ditu. Kasu honetan, bai Kataluniako Gobernuan, bai Pedro Sanchezen Gobernuan baita Adifen ere .

