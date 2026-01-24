Miles de aspirantes a especialidad médica realizan el examen MIR, clave para su futuro profesional
Miles de estudiantes que aspiran a conseguir una plaza de especialidad han realizado el examen más decisivo de su carrera: el llamado MIR. Además de en Medicina, hay plazas convocadas para Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.
Los carnavales de Tolosa ya tienen cartel ganador, obra de Maialen Rodríguez
Se acercan los Carnavales y los de Tolosa ya tienen cartel ganador. Se han presentado un total de 60 trabajos y la obra premiada es la de la tolosarra Maialen Rodríguez. Pintxana Txaranga será la encargada de lanzar el txupinazo del Jueves Gordo en Tolosa.
5635 mujeres fueron agredidas el pasado año en Euskadi, el 67 % de ellas a manos de su pareja o expareja
Por territorios, 953 mujeres en Álava, 2885 en Bizkaia y 1797 en Gipuzkoa sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, lo que supone prácticamente calcar los datos de la comunidad autónoma en 2024, cuando hubo 5634 víctimas (una menos que el pasado año).
Reabierta la carretera N-634 entre Zumaia y Getaria tras permanecer cortada por el temporal marítimo
El Departamento de Seguridad ha tomado la medida porque el oleaje golpea con fuerza en esa zona, aunque para el mediodía ha vuelto a abrir ese tramo de la vía.
Renfe dice que tuvo conocimiento del accidente nada más producirse y que lo comunicó a Emergencias
La operadora ferroviaria ha dado cuenta del registro de llamadas de los primeros minutos tras producirse el siniestro. La primera llamada se registró a las 19:46, unos pocos minutos después del choque, cuando la interventora del Alvia "informa de un accidente grande".
ArcelorMittal pide esperar al informe final de la comisión del accidente en Adamuz y se ofrece a colaborar
Las autoridades manejan como una de las hipótesis del accidente un posible defecto de fábrica del carril de las vías, por lo que ya ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías.
El servicio de Rodalies en Cataluña seguirá suspendido este domingo
La Generalitat ha pedido a Adif y a Renfe la paralización total de los trenes de cercanías y media distancia y la gratuidad del servicio hasta que se pueda reanudar “de forma fiable y sostenida en el tiempo”.
Detenido un hombre por agredir con arma blanca a dos mujeres en Lezama
Una de estas mujeres era la expareja del agresor, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el hospital de Cruces.
La línea de tren de alta velocidad que debería conectar en Francia con la 'Y vasca', en peligro
La construcción de la LAV de Burdeos a Dax puede ser abandonada por razones presupuestaras, y podrían apostar por priorizar la conexión con Barcelona.
Detenido en Tudela por estafar a migrantes para que lograran el empadronamiento
Cobraba 500 euros por cada certificado aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.