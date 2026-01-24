EDUCACIÓN
Miles de aspirantes a especialidad médica realizan el examen MIR, clave para su futuro profesional

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Espezialitate medikorako milaka izangaik egiten dute BAME azterketa, beren etorkizun profesionalerako funtsezkoa
author image

EITB

Última actualización

Miles de estudiantes que aspiran a conseguir una plaza de especialidad han realizado el examen más decisivo de su carrera: el llamado MIR. Además de en Medicina, hay plazas convocadas para Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Educación Comunidad Autonóma Vasca Medicamentos Enfermería Sociedad

