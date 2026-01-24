HEZKUNTZA
Espezialitate medikorako milaka hautagaik beren etorkizun profesionalerako giltzarri diren azterketak egin dituzte

Miles de aspirantes a especialidad médica realizan el examen MIR, clave para su futuro profesional
Espezialitateko plaza bat lortu nahi duten milaka ikaslek beren etorkizun profesionalerako giltzarri diren azterketak egin dituzte gaur. Medikuntzan ez ezik, Farmazian, Erizaintzan, Psikologian, Kimikan, Biologian eta Fisikan ere banatuko dira plazak.

