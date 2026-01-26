LAB abandona la mesa para tratar la segregación escolar, y reivindica el euskera para la inclusión

LAB ha anunciado este lunes que abandonará la mesa sobre segregación escolar creada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco al entender que no existen posibilidades de alcanzar un pacto social para hacer frente a este fenómeno, y ha reivindicado el euskera como herramienta para la inclusión social.



Aunque Educación ha señalado que en la próxima reunión de la mesa, que se celebrará el próximo miércoles en Vitoria, se trabajará en la fase de definición de líneas de trabajo y proyectos para hacer frente a la segregación escolar, el sindicato ha denunciado que no ha presentado ninguna propuesta de trabajo, por lo que "nuevamente imperará la improvisación y el objetivo del Departamento será sacarse la foto del día".



Según LAB, en lugar de "afrontar con valentía" la segregación escolar, uno de los principales problemas del sistema educativo, la mesa se ha convertido en un foro para hablar de las medidas generales recogidas en la Ley de Educación aprobada por PNV y PSE, y "no se ha querido abordar la complejidad ni las medidas concretas".



El sindicato considera que la segregación es "un instrumento más de este sistema capitalista, heteropatriarcal, colonial, racista y ecocida".



También denuncia los "ataques euskaráfobos" y afirma que la lucha por superar la segregación escolar debe ser también "una lucha por dar aliento al euskera", como "derecho colectivo, accesible y garantizado, porque para las y los niños migrantes es una oportunidad para la igualdad de oportunidades y para poder construir una sociedad, unos barrios y pueblos más cohesionados".