HEZKUNTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

LABek eskola segregazioari buruzko mahaia utzi du, eta euskara aldarrikatu du inklusiorako tresna gisa

Sindikatuak salatu du Hezkuntza Sailak ez duela orain arte lan proposamenik aurkeztu.

20220927162646_hezkuntza-legea_

Ikasgela bat. Argazkia: EFE

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

LABek gaur iragarri duenez, utzi egingo du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eskola segregazioari buruz negoziatzeko sortutako mahaia, arazoari aurre egiteko itun sozial bat lortzeko aukerarik ez dagoela iritzita, eta euskara aldarrikatu du gizarteratzeko tresna gisa.

Hezkuntza Sailak adierazi du asteazkenean Gasteizen egingo den mahaiaren bileran eskola segregazioari aurre egiteko lan ildoak eta proiektuak zehazteko fasean lan egingo dela, baina sindikatuak salatu du Jaurlaritzak ez duela orain arte lan proposamenik aurkeztu, eta, beraz, "inprobisazioa" nagusituko dela "berriro", eta Hezkuntza Sailaren "helburua argazkia ateratzea" besterik ez dela izango.

LABen arabera, hezkuntza sistemaren arazo nagusietako bat den eskola segregazioari "ausardiaz aurre egin" beharrean, mahaia EAJk eta PSEk onartutako Hezkuntza Legean jasotako neurri orokorrei buruz hitz egiteko foro bihurtu da, eta "ez diote neurri zehatzei heldu nahi izan".

Sindikatuaren ustez, segregazioa "sistema kapitalista, heteropatriarkal, kolonial, arrazista eta ekozida honen beste tresna bat da".

Halaber, "eraso euskarafoboak" salatu ditu, eta eskola segregazioa gainditzeko borrokak "euskarari arnasa emateko borroka" ere izan behar duela adierazi du, euskara "haur migratzaileen berdintasunerako, eta gizarte, auzo eta herri kohesionatuagoak eraikitzeko aukera delako ".

Mila pertsona inguru manifestatu dira Bilbon eskola publikoaren alde eta eskola-segregazioaren aurka
Eusko Jaurlaritzak "eskola inklusibo, ekitatibo eta kalitatezkoaren" aldeko mahaia jarri du abian ikasturtearen hasieran
Hezkuntza Hezkuntza legea lab sindikatua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X