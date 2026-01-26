Tres inspectores vigilarán los campamentos de verano en la CAV, uno por territorio

Tres inspectores, uno por territorio, vigilarán los campamentos de verano en la CAV, ha anunciado Adrián López, director de Juventud y Emancipación del Gobierno Vasco.

En una entrevista en Radio Popular, ha anunciado la creación de un cuerpo de inspección específico, de momento con tres personas.

Estos profesionales tendrán una doble misión: la de detección, para localizar entidades que realicen campamentos de forma clandestina sin haberlos notificado previamente, y la de inspección, para supervisar a aquellas asociaciones y empresas que sí han entregado su documentación y asegurar que cumplen la normativa.

Sobre el caso concreto del campamento de Bernedo (Álava), que la organización pretende repetir este año en la localidad alavesa, López ha aclarado que, aunque existe un proceso judicial en marcha para determinar si hubo comportamientos anómalos o acoso, la administración no puede impedir legalmente una nueva convocatoria hasta que un juez dictamine lo contrario.

No obstante, la Diputación Foral de Álava ya ha notificado a los organizadores la obligación de presentar toda la documentación requerida con al menos 30 días de antelación al inicio de la actividad.