EAEko udalekuak gainbegiratzeko hiru ikuskatzaile kontratatuko dituzte

Eusko Jaurlaritzak ikuskatzaile talde espezifiko bat sortuko du eta oraingoz hiru kide izango ditu, bana Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 

Bernedoko udalekuak colonias de Bernedo
Bernedoko kanpamentua (Araba). Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak hiru ikuskatzaile kontratatuko ditu EAEko udalekuak gainbegiratzeko, bana Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 

Herri Irratian egin dioten elkarrizketan Adrian Lopez Gazteria eta Emantzipazio zuzendariak astelehen honetan iragarri duenez, aurreratu du ikuskatzaile talde espezifiko bat sortuko dute, oraingoz, hiru pertsonarekin. 

Profesional horiek bi eginkizun nagusi izango dituzte: batetik, erakundeei jakinarazi gabe udalekuak antolatzen dituzten taldeak hautematea; bestetik, dokumentazioa aurkeztu duten elkarte eta enpresek araudia betetzen dutela ziurtatzea.  

Bernedoko udalekuaren inguruan galdetuta, Lopezek argitu du administrazioak ezin diola udalekuak antolatzea eragotzi Sarrea Euskal Udaleku Elkarteari, harik eta epaile batek kontrakoa ebatzi arte. 

Edozein kasutan, Arabako Foru Aldundiak antolatzaileei jakinarazi die dokumentazioa aurkeztu behar dutela jarduera hasi baino 30 egun lehenago. 

 

