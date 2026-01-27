Guardar
¿Qué sabemos del virus Nipah? "El riesgo de propagación internacional es muy bajo"

Miren Basaras
Miren Basaras. Foto: Orain.
Euskaraz irakurri: Zer dakigu Nipah birusaz? "Nazioartean hedatzeko arriskua oso txikia da"

Durante los últimos días se ha extendido como la pólvora la noticia de la propagación en la India de un virus muy letal. Miren Basaras, profesora de microbiología en EHU, nos ha aclarado qué es el virus Nipah, cómo se transmite y cuál es el riesgo de propagación internacional.

