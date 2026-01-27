Gorde
Zer dakigu Nipah birusaz? "Nazioartean hedatzeko arriskua oso txikia da"

Miren Basaras
18:00 - 20:00
Miren Basaras. Argazkia: Orain.

Azken eguneratzea

Azken egunotan bolo-bolo dabil Indian birus oso hilgarri bat zabaldu den albistea. Miren Basaras EHUko mikrobiologia irakasleak Nipah birusa zer den, nola transmititzen den eta nazioartean zabaltzeko arriskua zein den argitu digu.

Osakidetza Gaixotasunak Gizartea

