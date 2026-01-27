Zer dakigu Nipah birusaz? "Nazioartean hedatzeko arriskua oso txikia da"
Azken egunotan bolo-bolo dabil Indian birus oso hilgarri bat zabaldu den albistea. Miren Basaras EHUko mikrobiologia irakasleak Nipah birusa zer den, nola transmititzen den eta nazioartean zabaltzeko arriskua zein den argitu digu.
