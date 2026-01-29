"Basándonos en datos, y cuando se identifica un patrón de cronificación", se decide la fusión o cierre de un centro escolar, en palabras de Pedrosa
Entrevistada en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, la consejera vasca de Educación Begoña Pedrosa ha explicado que, uno de los motivos para decidir el cierre o fusión de un colegio, es el descenso año a año de las matriculaciones. La consejera ha asegurado que "este cambio estructural" siempre se acuerda con la Dirección de estos centros.
Te puede interesar
Sindicatos denuncian que los cierres de colegios en la CAV tienen como objetivo la "amortización de puestos de trabajo"
Steilas, ELA y CC. OO. han criticado que las fusiones y cierres de centros públicos de educación anunciados por el Gobierno Vasco para el próximo curso son "un reflejo de la dejadez que el Departamento de Educación ha mostrado en los últimos años". Además, han denunciado el "carácter vacío" de la Mesa contra la Segregación, reunida por cuarta vez.
Será noticia: vacunas caducadas, tractoradas en Bilbao, Vitoria y Pamplona y Tensión entre Irán y EE. UU
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
¿Qué camino hace una vacuna antes de ser administrada?
El consejero de Salud ha admitido que el último caso de vacunas caducadas es fruto de un “error.” O una cadena de errores, porque son varios controles los que han fallado. Este es el trazado de una vacuna desde que se solicita hasta que es inyectada.
Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados en diciembre y enero con dosis caducadas
Según ha anunciado Martínez, en rueda de prensa en Bilbao, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.
El Departamento de Salud recomienda "prevención combinada" ante el doble riesgo del “chemsex”
La prevención ante esta práctica, que combina el consumo de drogas y las relaciones sexuales, es "clave en un contexto donde las ITS van en aumento".
Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna de Zarautz, elegidos Cocineros Revelación 2026
Los cocineros de Masta Taberna, de 32 y 33 años, han sido distinguidos en una final en la que ha habido 9 candidaturas finalistas. El galardón ha sido recibido con “sorpresa, emoción y mucho agradecimiento” por Javier Ochoa, que se ha mostrado convencido de que este reconocimiento les dará “un impulso tremendo”.
Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"
Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".
La Ertzaintza refuerza la seguridad ante el partido declarado de alto riesgo Athletic Club-Sporting Lisboa
Los aficionados portugueses no podrán entrar al estadio debido a las sanciones previas por el uso de pirotecnia, aunque unos 1500 seguidores han llegado a Bilbao sin entrada.
La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos
La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.