Educación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"Basándonos en datos, y cuando se identifica un patrón de cronificación", se decide la fusión o cierre de un centro escolar, en palabras de Pedrosa

Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburua euskadi irratian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Datuetan oinarrituta, eta kronifikazio-eredu bat identifikatzen denean", ikastetxe bat batzea edo ixtea erabakitzen da, Pedrosaren hitzetan
author image

EITB

Última actualización

Entrevistada en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, la consejera vasca de Educación Begoña Pedrosa ha explicado que, uno de los motivos para decidir el cierre o fusión de un colegio, es el descenso año a año de las matriculaciones. La consejera ha asegurado que "este cambio estructural" siempre se acuerda con la Dirección de estos centros. 

Educación Gobierno Vasco Niños Sociedad

Te puede interesar

inicio de curso kurtso hasiera niños umeak haurrak eskola ikastola colegio bilbao bilbo efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sindicatos denuncian que los cierres de colegios en la CAV tienen como objetivo la "amortización de puestos de trabajo"

Steilas, ELA y CC. OO. han criticado que las fusiones y cierres de centros públicos de educación anunciados por el Gobierno Vasco para el próximo curso son "un reflejo de la dejadez que el Departamento de Educación ha mostrado en los últimos años". Además, han denunciado el "carácter vacío" de la Mesa contra la Segregación, reunida por cuarta vez.
Alberto Martínez Rebeka Ubera
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"

Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".

FOTODELDÍA ÁVILA, 28/01/2026.-Vista del temporal de nieve en Ávila este miércoles. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento, que será más importante, en el caso de las nevadas, en la zona del Bierzo y la meseta de León, Zamora y Burgos y Palencia; y por viento en prácticamente toda la zona del sistema central y meseta de la comunidad.- EFE/ Raúl Sanchidrián
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos

La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
Cargar más
Publicidad
X