"Datuetan oinarrituta, kronifikazio patroi bat identifikatzen denean" erabakitzen da ikastetxe baten bat-egitea edo itxiera, Pedrosaren hitzetan

Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburua
18:00 - 20:00
EITB

Euskadi Irratiko Faktoria irratsaioan egindako elkarrizketan Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, matrikulazio datuak, besteak beste, urtetik urtera murrizten doazenen ikastetxetan hartu dute erabaki hori, eta "aldaketa estruktural hori" ikastetxe horien Zuzendaritzarekin adosten dira beti. 

Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Umeak Gizartea

Martinezek "ezinegona sortzea" egotzi dio EH Bilduri, eta "gardentasun arazoa" duela erantzun dio koalizioak sailburuari

Osasun sailburuak Rebeka Uberari (EH Bildu) "dei pertsonal bat erabiltzea", "elkarrizketa manipulatzea" eta herrian "egonezina" zabaltzea leporatu ostean, EH Bilduren legebiltzarkideak tristetzat jo ditu bere hitzak. Martinezek gardentasun eta kudeaketa arazo bat duela ziurtatu du Uberak, eta horrek "ziurgabetasuna eta ezinegona" sortzen duela gaineratu du.

