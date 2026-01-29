"Datuetan oinarrituta, kronifikazio patroi bat identifikatzen denean" erabakitzen da ikastetxe baten bat-egitea edo itxiera, Pedrosaren hitzetan
Euskadi Irratiko Faktoria irratsaioan egindako elkarrizketan Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, matrikulazio datuak, besteak beste, urtetik urtera murrizten doazenen ikastetxetan hartu dute erabaki hori, eta "aldaketa estruktural hori" ikastetxe horien Zuzendaritzarekin adosten dira beti.
"Lanpostuen amortizazioa" helburu duten hezkuntzako ikastetxe publikoen itxierak salatu dituzte EAEko sindikatuek
Steilasek, ELAk eta CC. OO.k salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturterako iragarri dituen ikastetxe publikoen bat-egiteak eta itxierak "Hezkuntza Sailak azken urteotan erakutsi duen utzikeriaren isla dira". Gainera, laugarren aldiz bildu den Segregazioaren aurkako Mahaiaren "izaera hutsa" salatu dute.
Albiste izango dira: iraungitako txertoak, traktoreak kalera Bilbon, Gasteizen eta Iruñean eta Iran eta AEBren arteko tentsioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Zer bide egiten du txerto batek inori jarri aurretik?
Osasun sailburuak onartu du iraungitako txertoen kasua "errakuntza" baten edo "errakuntza kate" baten ondorio dela, hainbat kontrolek huts egin dutelako. Hauxe da txerto batek egiten duen bidea, laborategietara eskatzen denetik injektatzen den arte.
Chemsex praktikaren arrisku bikoitzaren aurrean "prebentzio konbinatua" gomendatu du Osasun Sailak
Drogen kontsumoa eta sexu harremanak uztartzen ditu, eta horren aurrean "prebentzioa giltzarri da", "STIak gero eta ugariagoak" direlako, gainera.
Osakidetzak "lehenbailehen" beste txerto bat jarriko die abenduan eta urtarrilean iraungitako txertoa jaso zutenei
Osasun sailburuak azaldu duenez, 103 pertsonari jarriko diete beste dosi bat; abenduaren 1etik urtarrilaren 15era bitartean iraungitako lote bateko txerto hexabalentea jaso zuten pazienteek hartuko dute txerto hori, eta ia denak haurrak dira.
Zarauzko Masta Tabernako Javier Ochoa eta Garikoitz Arruabarrena 2026ko Sukaldari Berri Onenak izendatu dituzte
Bederatzi hautagaitza iritsi dira finalera. 32 eta 33 urteko sukaldariek saria "harriduraz, emozioz eta esker onez" jaso dute eta ziur agertu dira aitortza horrek "bultzada izugarria" emango diela.
Ertzaintzak segurtasuna indartu du Bilbon, Athletic-Sporting Portugal arrisku handiko partida dela eta
Zale portugaldarrak ezin izango dira San Mamesera sartu, aurreko partida batean material piroteknikoa erabiltzeagatik zigortuta daudelako. Halere, 1.500 bat jarraitzaile inguru iritsi dira Bilbora, sarrerarik gabe.
Susan Sarandon aktoreak jasoko du 2026ko Nazioarteko Goya saria
Bere "aparteko filmografia eta interpretazio ahaztezinek" zinemaren aurpegi nabarmenetako bat bihurtu dute, mundu osoko zinemazaleek mirestua.
Martinezek "ezinegona sortzea" egotzi dio EH Bilduri, eta "gardentasun arazoa" duela erantzun dio koalizioak sailburuari
Osasun sailburuak Rebeka Uberari (EH Bildu) "dei pertsonal bat erabiltzea", "elkarrizketa manipulatzea" eta herrian "egonezina" zabaltzea leporatu ostean, EH Bilduren legebiltzarkideak tristetzat jo ditu bere hitzak. Martinezek gardentasun eta kudeaketa arazo bat duela ziurtatu du Uberak, eta horrek "ziurgabetasuna eta ezinegona" sortzen duela gaineratu du.