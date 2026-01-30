Fermin Muguruza y Amaia Romero claman por Palestina

Algo más de dos años después de que comenzara el sangriento genocidio en Palestina a manos de Israel, la cultura catalana se ha reunido en el Palau Sant Jordi de Barcelona para reclamar la libertad de la región en el concierto Manifest x Palestina, un acto protagonizado por figuras como Rosalía, Pep Guardiola, Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza o Eduard Fernández.