Fermin Muguruza y Amaia Romero claman por Palestina

18:00 - 20:00
Fermin Muguruza y Amaia Romero. Foto: Agencias
Algo más de dos años después de que comenzara el sangriento genocidio en Palestina a manos de Israel, la cultura catalana se ha reunido en el Palau Sant Jordi de Barcelona para reclamar la libertad de la región en el concierto Manifest x Palestina, un acto protagonizado por figuras como Rosalía, Pep Guardiola, Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza o Eduard Fernández.

