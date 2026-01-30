Kontzertua Palestinaren alde
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Fermin Muguruzak eta Amaia Romerok Palestinaren alde Bartzelonan egin den kontzertuan parte hartu dute

fermin muguruza eta amaia romero
18:00 - 20:00
Fermin Muguruza eta Amaia Romero. Argazkia: Agencias

Azken eguneratzea

Israelek Palestinan genozidio odoltsua hasi eta bi urte baino gehixeagora, Kataluniako kulturaren ordezkariak Bartzelonako Palau Sant Jordin bildu dira Palestinaren askatasuna eskatzeko. Manifest x Palestina kontzertuan Rosalia, Pep Guardiola, Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza edo Eduard Fernandezek hartu dute parte, besteak beste.

Palestina Gazako Zerrenda Israel Bartzelona Kontzertuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X