Incidencias técnicas provocan retrasos en las líneas de Cercanías Bilbao

Las líneas C1 y C2 de Cercanías Bilbao, que conectan la capital vizcaína con Santurtzi y Muskiz, registran retrasos este viernes de entre 5 y 15 minutos por avería en las infraestructuras de Adif, según informa Renfe a través de las pantallas en las estaciones.

Además, debido a limitaciones de velocidad en el trayecto, entre las estaciones de Trapagaran y Putxeta se acumulan retrasos de 10 minutos, según advierte Renfe a través de su canal de difusión.