RENFE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Incidencias técnicas provocan retrasos en las líneas de Cercanías Bilbao

Los trenes que conectan Bilbao con Santurtzi y Muskiz se ven afectados por una avería y limitaciones de velocidad.
Euskaraz irakurri: Gorabehera teknikoek atzerapenak eragin dituzte Bilboko aldiriko lineetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las líneas C1 y C2 de Cercanías Bilbao, que conectan la capital vizcaína con Santurtzi y Muskiz, registran retrasos este viernes de entre 5 y 15 minutos por avería en las infraestructuras de Adif, según informa Renfe a través de las pantallas en las estaciones.

Además, debido a limitaciones de velocidad en el trayecto, entre las estaciones de Trapagaran y Putxeta se acumulan retrasos de 10 minutos, según advierte Renfe a través de su canal de difusión.

Renfe Muskiz Santurtzi Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Agentes de la Policía Municipal de Bilbao REMITIDA / HANDOUT por POLICIA MUNICIPAL DE BILBAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/8/2022
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento de Bilbao no publicará el origen de las personas detenidas porque "no aporta nada" y "no justifica la actividad delictual"

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha debatido este jueves una proposición del PP que apostaba por hacer pública la nacionalidad de los arrestados y otra de Elkarrekin Bilbao que reclamaba evitarlo. En su lugar se ha aprobado una enmienda de modificación del equipo de gobierno (PNV-PSE) -apoyada por EH Bildu con el rechazo del PP y la abstención de Elkarrekin- que insta al equipo de gobierno a reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia en el marco del pacto de seguridad.
Cargar más
Publicidad
X