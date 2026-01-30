RENFE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gorabehera teknikoek atzerapenak eragin dituzte Bilboko aldiriko lineetan

Bilbo Santurtzirekin eta Muskizekin lotzen duten trenek matxura bat izan dute eta abiadura mugak dituzte.

CERCANIAS-MUSKIZ-RENFE.JPG
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilbo eta Santurtzi lotzen dituzten Aldiriko Trenaren C1 eta C2 lineek 5 eta 15 minutu arteko atzerapenak izan dituzte ostiral honetan, Adifen azpiegiturak matxuratu direlako, Renfek geltokietako pantailen bidez jakitera eman duenez.

Gainera, abiadura muga dela eta, Trapagaran eta Putxeta arteko geltokietan 10 minutuko atzerapenak pilatu dira, Renfek bere difusio kanalaren bidez ohartarazi duenez.

Renfe Muskiz Santurtzi Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) Agentes de la Policía Municipal de Bilbao REMITIDA / HANDOUT por POLICIA MUNICIPAL DE BILBAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/8/2022
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bilboko Udalak ez du atxilotuen jatorria argitaratuko "ekarpenik ez duelako egiten" eta "delituzko jarduera ez duelako justifikatzen"

Bilboko Udaleko osoko bilkurak PPren proposamen bat eztabaidatu du ostegun honetan, atxilotuen nazionalitatea publiko egitearen alde egiten zuena, eta Elkarrekin Bilbaoren beste bat, hori saihestea eskatzen zuena. Testu horien ordez, gobernu taldeak (EAJ-PSE) porposatutako aldaketa-zuzenketa bat onartu da -EH Bilduk babestu du, PPk aurka bozkatu du eta Elkarrekin abstenitu egin da-, zeinak gobernu taldeari eskatzen dion segurtasun-politika eta bizikidetza indartzeko, segurtasun itunaren esparruan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X