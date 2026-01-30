Tragedia
Muere el segundo joven accidentado por el alud en los Pirineos

Este joven, de 22 años y vecino de Guadalajara, se suma a otro, de 25 años y vecino de Zaragoza, al que los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida en el momento del rescate.
Un joven de 25 años de Zaragoza ha fallecido y otro de Guadalajara de 22 permanece ingresado en estado muy grave tras ser arrollados por un alud de nieve mientras practicaban el esquí y el 'snowboard' junto a otras tres personas en la cara norte del pico Cibollés, en el término municipal pirenaico de Benasque (Huesca). EFE/Guardia Civil SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Alud en el Pirineo aragonés. Foto: EFE
Agencias | EITB

El segundo joven que quedó atrapado este jueves tras la caída de un alud fuera de dominio esquiable en Cerler (Huesca), ha fallecido esta madrugada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanecía en la UCI con hipotermia. 

Este joven, de 22 años y vecino de Guadalajara, se suma a otro, de 25 años y vecino de Zaragoza, al que los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida en el momento del rescate.

La avalancha se produjo en la mañana de este jueves, fuera de pistas, en el término municipal de Benasque. En concreto, el aviso se recibió en torno a las 12:43 horas.

Nuevo alud mortal en los Pirineos
