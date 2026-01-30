Muere el segundo joven accidentado por el alud en los Pirineos

El segundo joven que quedó atrapado este jueves tras la caída de un alud fuera de dominio esquiable en Cerler (Huesca), ha fallecido esta madrugada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanecía en la UCI con hipotermia.

Este joven, de 22 años y vecino de Guadalajara, se suma a otro, de 25 años y vecino de Zaragoza, al que los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida en el momento del rescate.

La avalancha se produjo en la mañana de este jueves, fuera de pistas, en el término municipal de Benasque. En concreto, el aviso se recibió en torno a las 12:43 horas.