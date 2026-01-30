Tragedia
Bigarren gazte bat hil da Pirinioetako elur-jausiaren eraginez

Guadalajarako 22 urteko gizon bat da. Ostegun arratsaldean 25 urteko eskiatzaile bat hil zen, Zaragozakoa, elur-jausi batek harrapatuta Cebolles mendian, pistatik kanpo.

Elur-jausia Aragoiko Pirinioetan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Cerlerren (Huesca) elur-jausi baten ondorioz harrapatuta geratu zen bigarren gaztea hil egin da ostiral goizaldean, Zaragozako Miguel Servet ospitalean, hipotermiak jota. 

Hildakoa, Guadalajarako 22 urteko gizon bat da. Ostegun arratsaldean 25 urteko eskiatzaile bat hil zen, Zaragozakoa, elur-jausi batek harrapatuta Cebolles mendian, pistatik kanpo.

Ostegun goizean izan zen elur-jausia, pistetatik kanpo, Benasque udalerrian. Zehazki, larrialdi zerbitzuek 12:43 aldera jaso zuten abisua.

Beste elur-jausi hilgarri bat izan da Pirinioetan
Pirinioak Mendiko istripuak Gizartea

