Rosalía aparece por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina de Barcelona

18:00 - 20:00
La artista catalana Rosalía ha aparecido este jueves por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina de Barcelona, en una breve actuación en la que ha cantado 'La Perla' y ha agradecido a la organización la invitación a la velada.

