Kontzertua Palestinaren alde
Rosalia ezustean agertu da Bartzelonako Manifest x Palestina kontzertuan

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Rosalia artista kataluniarra ezustean agertu da ostegun honetan Bartzelonako Manifest x Palestina kontzertuan, 'La Perla' abestuz eta antolakuntzari eskerrak emanez.

Palestina Bartzelona Musika Gizartea

