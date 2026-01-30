Será noticia: vacunas caducadas, aviso amarillo en la costa y EE. UU. sanciona a Cuba
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 30 de enero de 2026:
- Vacunas caducadas: El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado nuevos casos que responderían a dos tipos de vacunas distintas caducadas, que podrían afectar a 78 potenciales pacientes. La Fiscalía Superior del País Vasco, por su parte, ha procedido a la incoación de diligencias de investigación preliminares para determinar si hubo o no un delito contra la salud pública en la administración de vacunas caducadas por parte de Osakidetza a 253 personas, la mayoría bebés.
- Aviso amarillo en la costa: El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero estará activo hasta las tres de la madrugada y volverá a activarse a partir de las nueve de la noche, debido a unas condiciones similares a las registradas la víspera. El sábado podría empeorar la situación. Durante toda la jornada habrá aviso para la navegación, ya que las olas podrían alcanzar los cuatro metros, y durante la primera mitad del día las rachas de viento en la costa podrían volver a rondar los 90 o los 100 kilómetros por hora.
- EE. UU. sanciona a Cuba: El presidente de estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los productos procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. El mandatario ha tomado esta decisión alegando que "la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior" del país norteamericano, lo que le ha llevado asimismo a declarar la "emergencia nacional".
Incidencias técnicas provocan retrasos en las líneas de Cercanías Bilbao
Los trenes que conectan Bilbao con Santurtzi y Muskiz se ven afectados por una avería y limitaciones de velocidad.
Un accidente provoca retenciones de 6 kilómetros en la N-1, a la altura de Irura
Un carril permanece cortado en sentido Vitoria-Gasteiz y tres personas han sido atendidas en el lugar en que han colisionado un coche y una furgoneta.
Nuevo alud mortal en los Pirineos
En Cerler, Huesca, un esquiador de 25 años ha fallecido tras una avalancha que ha dejado otro herido, en el Pico Cebollés, fuera de pistas. Está siendo un invierno negro en los Pirineos, con ocho fallecidos ya en lo que va de temporada por aludes.
Huelva acoge la misa funeral por las 45 víctimas mortales de Adamuz
La celebración religiosa ha estado presidida por los reyes de España y cooficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal y el obispo de Huelva.
Largas colas en los consulados del Estado para pedir el certificado de antecedentes
Al hilo de la regulación de personas migrantes anunciada esta semana, estos días se han formado largas colas en varios consulados del Estado. El caso más llamativo lo están teniendo en Barcelona. Docenas de personas paquistaníes se han agolpado ante el consulado para pedir un certificado de antecedentes para empezar el proceso de regularización.
El Gobierno Vasco detecta otras dos vacunas caducadas con 78 posibles afectados
Las nuevas incidencias corresponden a la vacuna tetravalente, que podría afectar a 49 pacientes, y otra a la triple vírica, con 29 casos potenciales. En paralelo, han reducido a menos de 30 las personas inoculadas con dosis caducadas de la vacuna hexavalente.
El TSJN considera procedente el despido de un encargado de un centro ocupacional por acoso sexual
El trabajador fue despedido después de una investigación sobre los hechos dentro la propia empresa y la carta de despido explicaba las razones. El tribunal ha considerado que hay "una perfecta adecuación" entre los hechos y el despido.
La Fiscalía investigará la administración de vacunas caducadas para determinar si hubo delito contra la salud pública
La investigación se ha iniciado tras una petición de la Asociación el Defensor del Paciente que argumenta que "la falta de atención de no comprobar la caducidad ya es motivo para responsabilizar a aquellos que deben vigilarla".
El Ayuntamiento de Bilbao no publicará el origen de las personas detenidas porque "no aporta nada" y "no justifica la actividad delictual"
El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha debatido este jueves una proposición del PP que apostaba por hacer pública la nacionalidad de los arrestados y otra de Elkarrekin Bilbao que reclamaba evitarlo. En su lugar se ha aprobado una enmienda de modificación del equipo de gobierno (PNV-PSE) -apoyada por EH Bildu con el rechazo del PP y la abstención de Elkarrekin- que insta al equipo de gobierno a reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia en el marco del pacto de seguridad.