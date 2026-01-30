Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 30 de enero de 2026:

- Vacunas caducadas: El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado nuevos casos que responderían a dos tipos de vacunas distintas caducadas, que podrían afectar a 78 potenciales pacientes. La Fiscalía Superior del País Vasco, por su parte, ha procedido a la incoación de diligencias de investigación preliminares para determinar si hubo o no un delito contra la salud pública en la administración de vacunas caducadas por parte de Osakidetza a 253 personas, la mayoría bebés.

- Aviso amarillo en la costa: El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero estará activo hasta las tres de la madrugada y volverá a activarse a partir de las nueve de la noche, debido a unas condiciones similares a las registradas la víspera. El sábado podría empeorar la situación. Durante toda la jornada habrá aviso para la navegación, ya que las olas podrían alcanzar los cuatro metros, y durante la primera mitad del día las rachas de viento en la costa podrían volver a rondar los 90 o los 100 kilómetros por hora.

- EE. UU. sanciona a Cuba: El presidente de estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los productos procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. El mandatario ha tomado esta decisión alegando que "la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior" del país norteamericano, lo que le ha llevado asimismo a declarar la "emergencia nacional".