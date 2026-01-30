Albiste izango dira: iraungitako txertoak, abisu horia kostaldean eta AEBren zigorra Kubari
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira ostegun honetako, 2026ko urtarrilaren 29ko, lerroburu nagusiak:
- Iraungitako txertoak: Eusko Jaurlaritzako Osaun Sailak iraungitako bi txerto motarekin lotuta egon daitezkeen kasu berriak identifikatu ditu, guztira 78 pazienteri eragin diezaieketenak. Horren harian, EAEko Fiskaltza Nagusiak aurretiazko ikerketa-eginbideak abiarazi ditu, osasun publikoaren aurkako delitua egon den edo ez argitzeko.
- Abisu horia kostaldean: Itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia goizaldeko hirurak arte egongo da indarrean, eta gaueko bederatzietatik aurrera berriro aktibatuko da, bezperan erregistratutakoen antzeko baldintzak direla eta. Larunbatean egoerak okerrera egingo du. Egun osoan nabigaziorako abisua egongo da, olatuak lau metrokoak izan baitaitezke, eta egunaren lehen partean haize-boladak 90 edo 100 km/h ingurukoak izan litezke berriro kostaldean.
- AEBk Kuba zigortu du: Donald Trump AEBko presidenteak bart sinatu duen agindu exekutibo baten arabera, Ameriketako Estatu Batuek muga zergak ezarri ahalko dizkie, zuzenean edo zeharka, Kubari petrolioa saltzen dieten herrialdeei.
Zure interesekoa izan daiteke
Istripu batek 6 kilometroko auto-ilarak eragin ditu N-1 errepidean, Irura parean
Errei bat itxita dago Gasteizko noranzkoan, eta hiru pertsona artatu behar izan dituzte auto batek eta furgoneta batek talka egin ostean.
Beste elur-jausi hilgarri bat izan da Pirinioetan
Cerler estazioan, Huescan, 25 urteko eskiatzaile bat hil da elur-jausi batek harrapatuta, Cebolles mendian, pistatik kanpo. Negu beltza izaten ari da Pirinioetan, eta dagoeneko zortzi pertsona hil dira denboraldi honetan elur-jausiengatik.
Adamuzeko 45 hildakoen aldeko hileta elizkizuna, Huelvan
5.000 lagun inguru elkartu dira ospakizuna egin den kirol-pabilioian. Gotzainen Batzarreko presidenteak eta Huelvako gotzainak gidatu dute elizkizuna.
Aurrekarien ziurtagiria eskatzeko ilara luzeak sortu dira egunotan Estatuko kontsulatuetan
Aste honetan iragarritako migratzaileen erregulazioaren harira, egunotan ilara luzeak sortu dira Estatuko hamaika kontsulaturen aurrean. Kasu deigarriena Bartzelonan izaten ari dira. Pakistango dozenaka pertsona kontsulatuaren aurrean pilatu dira, aurrekarien ziurtagiria eskatzeko.
Eusko Jaurlaritzak iraungitako beste bi txerto atzeman ditu, 78 kalteturekin
Zehazki, tetrabalenteari (49 pazienteri eragin diezaiekeena) eta txerto hirukoitz birikoari (29 kasu potentzialekin) dagozkie intzidentzia berri horiek. Azkenik, 30 pertsona baino gutxiago txertatu beharko dira berriro hexabalentearen harira.
Nafarroako Auzitegi Nagusiak bidezko jo du lanbide-zentro bateko arduraduna kaleratzea sexu-jazarpenagatik
Auzitegiak uste du pertsona hori kaleratzera eraman zuten gertaerek "gaitzespen etiko eta moral handiena" merezi dutela, eta kaleratzea "neurri egokia" izan zela.
Fiskaltzak iraungitako txertoen kasua ikertuko du, osasun publikoaren aurkako deliturik izan den argitzeko
Pazientearen Defendatzailearen Elkarteak eskatu du ikerketa zabaltzea. Erregistratu duen idatzian dio iraungitze data "ez egiaztatzea" nahikoa arrazoi badela lan hori dagokionari "ardurak" eskatzeko.
Bilboko Udalak ez du atxilotuen jatorria argitaratuko "ekarpenik ez duelako egiten" eta "delituzko jarduera ez duelako justifikatzen"
Bilboko Udaleko osoko bilkurak PPren proposamen bat eztabaidatu du ostegun honetan, atxilotuen nazionalitatea publiko egitearen alde egiten zuena, eta Elkarrekin Bilbaoren beste bat, hori saihestea eskatzen zuena. Testu horien ordez, gobernu taldeak (EAJ-PSE) porposatutako aldaketa-zuzenketa bat onartu da -EH Bilduk babestu du, PPk aurka bozkatu du eta Elkarrekin abstenitu egin da-, zeinak gobernu taldeari eskatzen dion segurtasun-politika eta bizikidetza indartzeko, segurtasun itunaren esparruan.
Adingabeen aurkako sexu-indarkeria digitaleko kasuen epaiketak gehiegi luzatzen direla salatu du Save the Childrenek
GKEak salatu duenez, prozesuen % 60 baino gehiago hiru urte edo gehiago luzatzen dira, eta Interneten haurren aurkako sexu-delituengatik jarritako salaketak % 13 hazi dira bi urtean.