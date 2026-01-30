TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: iraungitako txertoak, abisu horia kostaldean eta AEBren zigorra Kubari

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

vacuna gripe covid osakidetza efe
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira ostegun honetako, 2026ko urtarrilaren 29ko, lerroburu nagusiak:

- Iraungitako txertoak: Eusko Jaurlaritzako Osaun Sailak iraungitako bi txerto motarekin lotuta egon daitezkeen kasu berriak identifikatu ditu, guztira 78 pazienteri eragin diezaieketenak. Horren harian, EAEko Fiskaltza Nagusiak aurretiazko ikerketa-eginbideak abiarazi ditu, osasun publikoaren aurkako delitua egon den edo ez argitzeko. 

- Abisu horia kostaldean: Itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia goizaldeko hirurak arte egongo da indarrean, eta gaueko bederatzietatik aurrera berriro aktibatuko da, bezperan erregistratutakoen antzeko baldintzak direla eta. Larunbatean egoerak okerrera egingo du. Egun osoan nabigaziorako abisua egongo da, olatuak lau metrokoak izan baitaitezke, eta egunaren lehen partean haize-boladak 90 edo 100 km/h ingurukoak izan litezke berriro kostaldean.

- AEBk Kuba zigortu duDonald Trump AEBko presidenteak bart sinatu duen agindu exekutibo baten arabera, Ameriketako Estatu Batuek muga zergak ezarri ahalko dizkie, zuzenean edo zeharka, Kubari petrolioa saltzen dieten herrialdeei. 

