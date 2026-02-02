Finalmente, sí habrá vaquillas en los carnavales de Tolosa

Los carnavales ya están a la vuelta de la esquina en Tolosa, y llegan con una novedad de última hora. Al final, sí habrá vaquillas en la plaza de toros. Todo parecía indicar que este año no iba a haber vaquillas, ni tampoco sukamuturra, como manda la tradición. Por culpa de dermatosis nodular contagiosa, el Gobierno Vasco había prohibido todo espectáculo con animales hasta finales de febrero.

Pero la vacunación ha ido bien en Gipuzkoa, y la Diputación, de forma verbal, y de forma extraordinaria, ha autorizado la celebración de este evento tan querido de los carnavales. De hecho, este jueves se pondrán a la venta las entradas para ver las vaquillas. En Azpeitia, por su parte, están a la espera de dicha autorización.

El Ayuntamiento de Tolosa solicitó excepcionalmente la autorización a la Diputación de Gipuzkoa, a la que la normativa atribuye la competencia para ello, y, finalmente recibieron el viernes por la tarde el 'sí' de forma verbal.

Según han informado desde la Diputación foral de Gipuzkoa, "sí se va a permitir hacer sokamuturra y otros festejos taurinos en los municipios de Gipuzkoa con motivo de los carnavales".



Las mismas fuentes han indicado que este martes "se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la orden que permitirá celebrar este tipo de eventos" y, una vez publicada, "cada ayuntamiento o entidad deberá solicitar autorización a la Diputación foral de Gipuzkoa para que esta establezca las condiciones y dé su autorización".

No obstante, la prohibición de celebrar ferias y eventos con animales sigue vigente hasta finales de febrero. En Abadiño, por ejemplo, mañana, 3 de febrero, se celebrarn la tradicional feria de San Blas, pero la edición de este año será especial, ya que, como medida preventiva ante la dermatosis nodular, no habrá presencia de vacas ni bueyes.