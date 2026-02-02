Dermatosi nodularra

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tolosako inauterietan bigantxak izango dira azkenean

Gipuzkoako Aldundiak behin behinean baimendu ditu inauterietan bigantxekin egiten diren ekitaldiak eta sokamuturra. Abenduan, Frantzian kasuek gora egin ostean erabaki zuten Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak abelburuen mugikortasuna mugatzea eta behi erakusketak, idi probak eta sokamuturra bezalakoak debekatzen zituen agindua. 

20230221092447_tolosako-inauteriak-astearteko-zezenak_
EITBko bideo baten artxiboko argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hasi da Tolosan inauterietarako atzerako kontaketa. Ostegunean hasiko dira, eta azken orduko berrikuntza batekin, gainera. Zalantzak zalantza, badirudi azkenean zezen-plazan bigantxak izango direla, baita sokamuturra ere. 

Otsailaren amaiera arte dago indarrean abelburuen feria eta ekitaldiak egiteko debekua Hego Euskal Herrian, dermatosi nodularraren gaitzari aurre egin asmoz. Gipuzkoan, baina, txertaketa oso aurreratua dago, eta azken asteetan Frantzian ere kasuak gutxitu egin dira. 

Testuinguru horretan, Gipuzkoako Aldundiak behin behinean baimendu egin ditu Tolosako inauterietan bigantxekin egiten diren ekitaldiak eta sokamuturrak, eta ostegun honetan jarriko dituzte salgai bigantxak ikusteko sarrerak. Azpeitian, berriz, baimen horren zain daude. 

Abenduan neurria indarrean sartu zenean, Eusko Jaurlaritzak jada adierazi zuen foru aldundiek salbuespenez baimendu zitzaketela animaliekin egiten diren ekitaldi jakin batzuk. 

Tolosako Udalak Aldundiari baimena eskatu zion, araudiak horretarako eskumena ematen baitio Aldundi bakotzari. Tarte horretan, Frantzian gaitza gutxitu egin da, Gipuzkoan txertaketa aurrera doa, eta, azkenean ostiral arratsaldean jaso zuten ahoz baiezkoa. 

Gipuzkoako Foru Aldunditik jakinarazi dutenez, "sokamuturra eta beste zezenketa batzuk egin ahal izango dira Gipuzkoako udalerrietan inauterien testuinguruan".

Aipatu iturrien arabera, astearte honetan "Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da horrelako ekitaldiak egitea ahalbidetuko duen agindua", eta, argitaratu ondoren, "udal edo erakunde bakoitzak baimena eskatu beharko dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, baldintzak ezar ditzan eta baimena eman dezan".

Hala ere, animaliekin azokak eta ekitaldiak egiteko debekua otsailaren amaierara arte dago indarrean. Abadiñon, adibidez, bihar, otsailak 3, ohiko San Blas azoka ospatuko da, baina aurtengo edizioa berezia izango da; izan ere, dermatosi nodularraren aurkako prebentzio-neurri gisa, ez da ez behirik ez idirik izango. 

 

Tolosa Gipuzkoa Azpeitia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bilduk iraungitako txertoen inguruan egindako ohartarazpena "sobera" zegoen, Osasun Sailaren ustez

Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiak ETB1eko "Egun On" saioan azaldu duenez, familiei "mezu argi bat" helarazi nahi zieten, eta, horretarako, txostenak eskatu zituzten. Horien zain zeudenean egin zuen EH Bilduk eman zuen auziaren berri. "10 egun lehenagotik baldin bazekiten, zergatik ez zuten ezer egin? Kasu honetan guk bagenekien, baina zer gertatuko litzateke jakin izan ez bagenu?", galdetu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X