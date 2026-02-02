Interrumpido el servicio de la línea de C1 de Cercanías entre Santurtzi y Barakaldo por una avería

El servicio de la línea C1 de Cercanías Bilbao se encuentra interrumpido entre las estaciones de Santurtzi y Barakaldo desde primera hora de este lunes por una avería en la infraestructura, según ha informado Renfe a través de su canal de comunicación.



De esta forma, todos los trenes con origen y destino Santurtzi comienzan y finalizan su recorrido desde la estación de Desierto-Barakaldo.



Según ha indicado Renfe, se ha habilitado transporte alternativo mediante autobús con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros.



Además, Renfe advierte que los trenes de la línea C4 (Bilbao-Balmaseda) pueden sufrir demoras de entre 15 y 30 minutos debido a la alteración en los tiempos de cruce y limitaciones temporales de velocidad durante el trayecto.