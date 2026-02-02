GARRAIO PUBLIKOA
Santurtzi eta Barakaldo arteko aldirietako tren-zerbitzua eten dute, matxura baten ondorioz

Santurtzitik Barakaldorako joan-etorrian dabiltzan tren guztiek Desertu-Barakaldo geltokitik hasi eta amaituko dute ibilbidea, eta erabiltzaileek autobus zerbitzua izango dute helmugara iristeko.

Renferen aldiriko trena Muskizen. Argazkia: EITB
author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko aldirietako C1 linearen zerbitzua etenda dago Santurtziko eta Barakaldoko geltokien artean, goizean goizetik, azpiegituran matxura bat izan baita, Renfek bere komunikazio-kanalaren bidez jakinarazi duenez.

Horrela, Santurtzitik Barakaldora edo Barakaldotik Santurtzira doazen tren guztiek Desertu-Barakaldo geltokitik hasi eta amaituko dute ibilbidea.

Renfek adierazi duenez, autobus-zerbitzua jarri dute alternatiba gisa, bidaiariek garraio-zerbitzua dutela bermatzeko.

Gainera, Renfek ohartarazi du C4 lineako (Bilbo-Balmaseda) trenek 15 eta 30 minutu arteko atzerapenak izan ditzaketela, gurutzatze-denborak aldaltu baitira eta abiadura-mugak direla eta.

Garraio publikoa Renfe Gizartea

