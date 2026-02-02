DERMATOSIS NODULAR
Caballos en lugar de bueyes, en la feria de San Blas de Abadiño

Debido a las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, el Ayuntamiento ha tenido que adaptar la programación para buscar alternativas, entre otros, al tradicional concurso de arrastre de piedra con bueyes. 

 

San Blas Abadiño

Imagen de archivo.

Euskaraz irakurri: Zaldi-probek beteko dute idi-proben lekua Abadiño San Blas egunean, dermatosi nodularra dela eta
EITB

Última actualización

Las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa han obligado a numerosos ayuntamientos a adaptar la programación de ferias, certámenes y exhibiciones en toda Euskal Herria. Abadiño es uno de ellos. La localidad vizcaína acoge mañana la tradicional feria de San Blas y,  en cumplimiento de la última orden del Gobierno Vasco, no habrá ganado bovino.  

Como alternativa, el consistorio ha decidido incorporar al programa dos novedades; por un lado, en el tradicional concurso de arrastre de piedra los caballos sustituirán a los bueyes, y, por otro, se celebrará una exhibición de perros pastor.

El alcalde del municipio, Mikel Urrutia, ha invitado a participar en la feria, que este año contará con más de 120 puestos . 

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha aprobado hoy una nueva orden que actualiza las medidas cautelares frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).  La norma adapta las medidas de prevención y control a la evolución de la situación epidemiológica.

El Gobierno Vasco actualiza las medidas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa

EITB

La presencia de ganado vacuno estará prohibida en ferias, certámenes y exhibiciones, si bien las diputaciones podrán autorizar excepcionalmente la presencia de ganado procedente de la misma explotación, cumpliendo una serie de requisitos. Esta medida posibilitaría la celebración de espectáculos de vaquillas y sokamuturras de carnaval en carnvales. 

vaca behia granja abeltzantza ganaderia baserria
El Gobierno Vasco actualiza las medidas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa
