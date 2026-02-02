Las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa han obligado a numerosos ayuntamientos a adaptar la programación de ferias, certámenes y exhibiciones en toda Euskal Herria. Abadiño es uno de ellos. La localidad vizcaína acoge mañana la tradicional feria de San Blas y, en cumplimiento de la última orden del Gobierno Vasco, no habrá ganado bovino.

Como alternativa, el consistorio ha decidido incorporar al programa dos novedades; por un lado, en el tradicional concurso de arrastre de piedra los caballos sustituirán a los bueyes, y, por otro, se celebrará una exhibición de perros pastor.

El alcalde del municipio, Mikel Urrutia, ha invitado a participar en la feria, que este año contará con más de 120 puestos .