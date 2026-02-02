Caballos en lugar de bueyes, en la feria de San Blas de Abadiño
Debido a las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, el Ayuntamiento ha tenido que adaptar la programación para buscar alternativas, entre otros, al tradicional concurso de arrastre de piedra con bueyes.
Las medidas para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa han obligado a numerosos ayuntamientos a adaptar la programación de ferias, certámenes y exhibiciones en toda Euskal Herria. Abadiño es uno de ellos. La localidad vizcaína acoge mañana la tradicional feria de San Blas y, en cumplimiento de la última orden del Gobierno Vasco, no habrá ganado bovino.
Como alternativa, el consistorio ha decidido incorporar al programa dos novedades; por un lado, en el tradicional concurso de arrastre de piedra los caballos sustituirán a los bueyes, y, por otro, se celebrará una exhibición de perros pastor.
El alcalde del municipio, Mikel Urrutia, ha invitado a participar en la feria, que este año contará con más de 120 puestos .
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha aprobado hoy una nueva orden que actualiza las medidas cautelares frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC). La norma adapta las medidas de prevención y control a la evolución de la situación epidemiológica.
A LA DERMATOSIS NÓDULA
El Gobierno Vasco actualiza las medidas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa
La presencia de ganado vacuno estará prohibida en ferias, certámenes y exhibiciones, si bien las diputaciones podrán autorizar excepcionalmente la presencia de ganado procedente de la misma explotación, cumpliendo una serie de requisitos. Esta medida posibilitaría la celebración de espectáculos de vaquillas y sokamuturras de carnaval en carnvales.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco actualiza las medidas contra la Dermatosis Nodular Contagiosa
La presencia de ganado vacuno estará prohibida en ferias, certámenes y exhibiciones, si bien las diputaciones podrán autorizar excepcionalmente la presencia de ganado procedente de la misma explotación, cumpliendo una serie de requisitos. Esta medida posibilitaría la celebración de espectáculos de vaquillas y sokamuturras de carnaval en carnvales.
Envases realizados a base de hongos, una realidad cada vez más cercana
El Basque Biodesing Center de Güeñes lleva años investigando el micelio, un material que se consigue a base de hongos, resistente al agua y biodegradable, y que podría sustituir al plástico o a los cartones para fabricar envases.
La madre de uno de los bebés vacunados con dosis caducadas denuncia que le da “un poco de inseguridad” esta situación
La madre de uno de los bebés que recibió una dosis de la vacuna Hexavalente caducada lamenta que esta situación le genera “inseguridad”, ya que siempre ha pensado que Osakidetza lo hace todo bien. Asegura que le han pedido perdón y ya le han dado una cita para volver a vacunar al menor.
Atención al GPS: 6 carreteras vizcaínas cambian de nombre, incluida la A-8
Durante un tiempo conductores y navegadores tendrán que hacer un pequeño ejercicio de traducción mental. La antigua Variante Sur pasa a llamarse BI-10 y el corredor del Txorierri será BI-30, y atención porque los cambios no se limitan a estas vías.
Osakidetza prevé finalizar esta semana la revacunación de las personas que recibieron dosis caducadas
En el caso de la hexavalente, la gran mayoría de las 30 personas afectadas ya ha sido nuevamente inoculada o lo será entre hoy y mañana. Además, Osakidetza cree que finalizará esta semana la revacunación de la tetravalente y la triple vírica.
Un total de 80 personas recibieron la eutanasia en la CAV en 2025, un 62% más que un año antes
Las solicitudes de eutanasia fueron 120, frente a las 74 del año anterior.
Finalmente, sí habrá vaquillas en los carnavales de Tolosa
Tras la prohibición, por parte del Gobierno Vasco, de celebrar ferias con animales hasta finales de febrero, todo parecía indicar que este año no iba a haber vaquillas en los carnavales de Tolosa, ni tampoco sukamuturra, pero, finalmente, sí habrá.
Guía para la prematrícula en las escuelas de la CAV
Desde hoy y hasta el 13 de febrero se podrá presentar la prematrícula online o presencialmente, y aquí hemos recopilado toda la información necesaria.
Salud carga contra EH Bildu y asegura que hacer público el caso de las vacunas caducadas "sobraba"
La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha explicado en el programa "Egun On" de ETB1 que desde el Departamento se quería trasladar "un mensaje claro" a las familias y para ello pidieron informes a las autoridades competentes. Afirma que estaban a la espera, cuando EH Bildu hizo público el caso. "Si lo sabían desde 10 días antes, ¿por qué no hicieron nada?, En este caso nosotros conocíamos los hechos, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiéramos sabido?", se ha preguntado.