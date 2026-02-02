DERMATOSI NODULARRA
Zaldi-probek beteko dute idi-proben lekua Abadiñoko San Blas egunean

Erroskilla eta eztarria babesteko lokarriekin batera, idi-probek leku berezia izan ohi dute San Blasetan, baina, aurtengoan, egitarauan moldaketak egin behar izan ditu Udalak, dermatosiaren ondorioz. 

Artxiboko irudia.
Dermatosi Nodular Kutsakorra (DNK) gaitzari aurre egiteko neurriak direla eta, Euskal Herriko osoko azoketako eta festetako egitarauak moldatu egin behar izan dituzte tokian tokiko udalek. Abadiño da horietako bat. Bihar ospatuko dute San Blas eguna, eta Eusko Jaurlaritzaren agindua jarraituz, ez da abelgorririk egongo. Halere, topatu dute alternatiba, hutsunea betetzeko: zaldi-probak egingo dituzte idi-proben ordez, eta artzain txakurren erakustaldia ere izango da. 

Zalantzarik gabe, Euskal Herriko urteko azoka garrantzitsuenetakoa da Abadiñokoa,  besteak beste, bertako ekoizle eta artisauen topaleku handia delako. Biharkoan ere, 120 bat postu egongo dira, askotariko produktuekin. Mikel Urrutia Abadiño alkateak bertaratzeko gonbita egin du. 

 

Dermatosiaren  aurkako kautelazko neurriak eguneratzen dituen agindu berria onartu du gaur Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak, prebentzio eta kontrol neurriak egoera epidemiologikoaren bilakaerara egokituta. Bihar sartuko da indarrean agindua, behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argiratuta, eta aurrekoa, 2025eko abenduaren 19koa, indargabetuta geratuko da. Hauek dira agindu berriak jasotzen dituen neurriak:

 

