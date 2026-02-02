Dermatosi Nodular Kutsakorraren aurkako neurriak eguneratu ditu Jaurlaritzak
Behi-aziendak egotea debekatuta egongo da azoka eta erakustaldietan, baina aldundiek salbuespenez baimendu ahal izango dute ustiategi bereko behiak egotea, zenbait baldintza beteta. Neurri horrek, ate joka diren inauterietako bigantxen ikuskizunak eta sokamuturrak egitea ahabildetuko dezake.
- EAEtik kanpoko ustiategietatik datozen behiak eta beste espezie sentikorrak 28 egunez albaitaritza-zaintza ofizialaren mende egongo dira, ustiategian sartzen direnetik aurrera; epe hori arrisku-ebaluazioaren arabera egokitu ahal izango da. Denbora horretan, animaliak desinsektatuta mantendu beharko dira.
- Halaber, aipatutako animaliak sartzen dituzten ustiategiak kautelaz immobilizatuta egongo dira albaitaritza zerbitzuek zehazten duten epean, eta neurriak ustiategian sarreraren datan dauden animalia guztiei eragingo die.
- Gipuzkoako ustiategietan txertaketaren estaldura % 95ekoa izan arte, EAE barruan egiten diren behi mugimenduak Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien artean koordinatutako protokolo baten arabera egingo dira.
Eskaera Espainiako Nekazaritza Ministerioari
Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari berriro eskatu dio Dermatosi Nodular Kutsakorraren aurkako "txertaketa Euskadi osora zabaltzea", eta ez soilik Gipuzkoakoara. "Euskadin argi daukagu, Dermatosi Nodular Kutsakorraren aurrean benetako bermea txertaketa osoa deka. Horregatik, gure apustua ustiategien eta abeltzaintza-kabiaren estaldura ahalik eta handiena lortzea da, animalien osasuna eta sektorearen etorkizuna babesteko", adierazi du Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak, arratsaldean zabaldutako ohar batean.
Dermatosi nodularra
Tolosako inauterietan bigantxak izango dira azkenean
Gipuzkoako Aldundiak behin-behinean baimendu ditu inauterietan bigantxekin egiten diren ekitaldiak eta sokamuturra. Abenduan, Frantzian dermatosi nodular kasuek gora egin zutelako erabaki zuten Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak abelburuen joan-etorriak mugatzea eta behi erakusketak, idi probak eta sokamuturra debekatu zituen, agindu bidez.
