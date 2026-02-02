DERMATOSI NODULARA
Dermatosi Nodular Kutsakorraren aurkako neurriak eguneratu ditu Jaurlaritzak

Behi-aziendak egotea debekatuta egongo da azoka eta erakustaldietan, baina aldundiek salbuespenez baimendu ahal izango dute ustiategi bereko behiak egotea, zenbait baldintza beteta. Neurri horrek, ate joka diren inauterietako bigantxen ikuskizunak eta sokamuturrak egitea ahabildetuko dezake.

vaca behia granja abeltzantza ganaderia baserria
Artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Dermatosi Nodular Kutsakorraren (DNK) aurkako kautelazko neurriak eguneratzen dituen agindu berria onartu du gaur Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak, prebentzio eta kontrol neurriak egoera epidemiologikoaren bilakaerara egokituta. Bihar sartuko da indarrean agindua, behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argiratuta, eta aurrekoa, 2025eko abenduaren 19koa, indargabetuta geratuko da. 
 
Hauek dira agindu berriak jasotzen dituen neurriak:
 
- Agindu berriak behi-azienda egotea debekatzen du Euskal Autonomia Erkidego osoan egiten diren azoka, lehiaketa, erakustaldi, herri kirol, erromeria, merkatu eta aldi baterako ekitaldietan. Hala ere, Foru Aldundiek salbuespenez baimendu ahal izango dute ustiategi bereko behi-azienda egotea, betiere ekitaldia amaitutakoan animaliak jatorrizko ustiategira itzultzen badira eta osasun-arriskua banaka ebaluatzen bada.Neurri horrek, ate joka diren inauterietako bigantxen ikuskizunak eta sokamuturrak egitea ahabildetuko dezake. 
 
- Abereen mugimenduei dagokienez, animalien garraiorako ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko betebeharraz gain, ibilgailu horien eta mugimenduan sartzen diren animalien desinsektazioa derrigorrezkoa izaten jarraitzen du, helmuga zuzenean hiltegia denean izan ezik. Horretarako, baimendutako zentro batek emandako garbiketa eta desinfekzio ziurtagiriaz gain, garraio-bitartearen eta animalien desinsektazioa egin dela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena jaso beharko da.

- EAEtik kanpoko ustiategietatik datozen behiak eta beste espezie sentikorrak 28 egunez albaitaritza-zaintza ofizialaren mende egongo dira, ustiategian sartzen direnetik aurrera; epe hori arrisku-ebaluazioaren arabera egokitu ahal izango da. Denbora horretan, animaliak desinsektatuta mantendu beharko dira.

- Halaber, aipatutako animaliak sartzen dituzten ustiategiak kautelaz immobilizatuta egongo dira albaitaritza zerbitzuek zehazten duten epean, eta neurriak ustiategian sarreraren datan dauden animalia guztiei eragingo die.

- Gipuzkoako ustiategietan txertaketaren estaldura % 95ekoa izan arte,  EAE barruan egiten diren behi mugimenduak Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien artean koordinatutako protokolo baten arabera egingo dira. 

Eskaera Espainiako Nekazaritza Ministerioari

 Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari berriro eskatu dio Dermatosi Nodular Kutsakorraren aurkako "txertaketa Euskadi osora zabaltzea", eta ez soilik Gipuzkoakoara. "Euskadin argi daukagu, Dermatosi Nodular Kutsakorraren aurrean benetako bermea txertaketa osoa deka. Horregatik, gure apustua ustiategien eta abeltzaintza-kabiaren estaldura ahalik eta handiena lortzea da, animalien osasuna eta sektorearen etorkizuna babesteko", adierazi du Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak, arratsaldean zabaldutako ohar batean. 

 

