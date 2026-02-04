Amaia, paciente con cáncer de mama: "He aprendido a disfrutar aunque esté mal y a luchar por vivir y estar aquí"
Cada año se diagnostican 16 000 nuevos casos de cáncer en Euskadi, pero la supervivencia supera ya el 57 %. El cáncer de mama o el de próstata son los que más se superan, con una supervivencia a cinco años situada entre el 75 y el 85 %. Amaia es uno de esos casos. Le diagnosticaron cáncer de mama a los 31 años.
Te puede interesar
Una trabajadora de Osasunbidea condenada a ocho años de prisión por ver sin permiso los datos clínicos de su hija y sus nietos
Las relaciones entre madre e hija estaban rotas desde hacía tiempo y la mujer se aprovechaba de su profesión para ver datos confidenciales, lo que es un delito; aprovechando su puesto de auxiliar administrativo en el centro de salud de Alsasua, entró más de 1300 veces a ver los datos clínicos de sus familiares.
El Gobierno navarro dice que ha actuado "conforme a protocolo" sobre la presunta agresión sexual a un menor en un centro tutelado
El portavoz Javier Remírez ha apelado a "la responsabilidad de todos los agentes, medios de comunicación y formaciones políticas para no dar pábulo a informaciones inexactas que generan unas situaciones de indefensión de los menores". En este sentido, ha censurado que la "extrema derecha" quiere "aprovechar la situación para marcar un discurso falso que estigmatiza a determinados menores en función de su origen o nacionalidad".
La verificación de edad, el gran escollo para impedir el acceso de menores a las redes sociales
El reconocimiento biométrico del rostro, el número de la tarjeta de crédito o el DNI no convencen por los riesgos para la protección de datos sensibles. La clave es hallar sistemas que permitan verificar la edad, pero con el debido anonimato.
Clases suspendidas, 3000 personas desalojadas y carreteras cortadas en Andalucía por el paso de la borrasca Leonardo
La provincia de Cádiz permanece en alerta roja por intensas lluvias. Preocupa especialmente las sierras y las zonas inundables, por lo que la Unidad Militar de Emergencias trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.
Cerrado para seis meses el túnel de Artxanda entre Ugasko y Txorierri para acometer obras de renovación de la infraestructura
Durante este tiempo, la conexión entre Bilbao y Txorierri estará garantizada a través del primer túnel, así como a través de los accesos convencionales de Enekuri y Egirleta. El objetivo de las obras es reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura, con una inversión total prevista de casi 13 millones de euros.
Cada año se diagnostican 16 000 nuevos casos de cáncer en Euskadi, pero la supervivencia supera ya el 57 %
El cáncer de mama o el de próstata son los que más se superan, con una supervivencia a cinco años situada entre el 75 y el 85 %. Asimismo, la supervivencia en cáncer infantil también ha mejorado: los menores de 15 años alcanzan tasas de supervivencia cercanas al 80 %, según datos de Osakidetza.
Una colisión entre tres vehículos provoca retenciones en La Avanzada, en sentido Erandio
El accidente ha obligado a cortar uno de los carriles de la BI-637, a la altura de Leioa, en un tramo que ya registra una elevada intensidad de tráfico.
Coplas y bastones toman las calles de Euskal Herria en la víspera de Santa Águeda
Ataviados con trajes tradicionales y bastón en mano, saldrán a cantar coplas mientras golpean el suelo con el objetivo de despertar la naturaleza.
Será noticia: víspera de Santa Águeda, prohibición de RRSS a menores y decreto sobre pensiones
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.