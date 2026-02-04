Día Mundial contra el Cáncer
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Amaia, paciente con cáncer de mama: "He aprendido a disfrutar aunque esté mal y a luchar por vivir y estar aquí"

18:00 - 20:00
Amaia junto a las oncólogas Naiara Sagastibeltza y Maria Otaño
Euskaraz irakurri: Amaia, bularreko minbizia duen pazientea: "Orain hemen nago, baina oso gogorra izan da eta indarra erakusten saiatu naiz"
author image

EITB

Última actualización

Cada año se diagnostican 16 000 nuevos casos de cáncer en Euskadi, pero la supervivencia supera ya el 57 %. El cáncer de mama o el de próstata son los que más se superan, con una supervivencia a cinco años situada entre el 75 y el 85 %. Amaia es uno de esos casos. Le diagnosticaron cáncer de mama a los 31 años.

Cáncer Salud Enfermedades Comunidad Autonóma Vasca Hospital Donostia Jóvenes Sociedad

Te puede interesar

Portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno navarro dice que ha actuado "conforme a protocolo" sobre la presunta agresión sexual a un menor en un centro tutelado

El portavoz Javier Remírez ha apelado a "la responsabilidad de todos los agentes, medios de comunicación y formaciones políticas para no dar pábulo a informaciones inexactas que generan unas situaciones de indefensión de los menores". En este sentido, ha censurado que la "extrema derecha" quiere "aprovechar la situación para marcar un discurso falso que estigmatiza a determinados menores en función de su origen o nacionalidad".
ARTXANDA-PEAJE.JPG
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cerrado para seis meses el túnel de Artxanda entre Ugasko y Txorierri para acometer obras de renovación de la infraestructura

Durante este tiempo, la conexión entre Bilbao y Txorierri estará garantizada a través del primer túnel, así como a través de los accesos convencionales de Enekuri y Egirleta. El objetivo de las obras es reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura, con una inversión total prevista de casi 13 millones de euros.

Cargar más
Publicidad
X