La verificación de edad, el gran escollo para impedir el acceso de menores a las redes sociales
El Gobierno español prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, pero ¿hay métodos fiables de verificación de edad para acceder y crear cuentas en las plataformas? Este es el nudo gordiano para un acceso seguro a los entornos digitales.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes esta medida dentro de un paquete de iniciativas para aumentar el control de las plataformas digitales. España se suma así a otros países que han aprobado leyes en la misma línea como Australia, Francia, Nueva Zelanda y Malasia.
Pero la clave es encontrar un sistema fiable, pues el reconocimiento biométrico del rostro, el número de la tarjeta de crédito o el DNI no convencen por los riesgos para la protección de datos sensibles.
El Gobierno español apuesta por su propia herramienta, presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en julio de 2024: la aplicación móvil Cartera Digital Beta, con la que participa en un proyecto piloto de la Comisión Europea.
Modificación legal para implantar la prohibición
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, informaba este martes al término del Consejo de Ministros de la modificación legal para poder implantar la prohibición: "España vuelve a liderar internacionalmente con una medida de progreso, para la que nos vamos a aliar con otros cinco países europeos, cuya primera reunión tendrá lugar en los próximos días".
A falta de concretar esa reunión, cabe recordar que la Comisión Europea seleccionó a España para liderar un proyecto piloto destinado a desarrollar una base común europea de verificación de edad, al considerar su herramienta la más avanzada técnicamente.
España participa con su propia aplicación, la Cartera Digital Beta, basada en la futura Cartera de Identidad Digital Europea. Esta herramienta permite verificar la mayoría de edad de forma anónima y sin revelar datos personales, garantizando la privacidad. La credencial caduca cada 30 días para evitar la trazabilidad del usuario entre distintas aplicaciones.
Adecuación a la normativa europea
La Comisión Europea ha celebrado este mismo martes el anuncio de España, pero ha señalado que la legislación nacional no puede imponer a las plataformas "obligaciones adicionales" a las que prevé la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea.
Y es que, según este organismo europeo, el uso de la aplicación que se está testando en el programa piloto en el que participan España, Francia, Dinamarca, Italia y Grecia no puede tener carácter obligatorio, siempre y cuando las plataformas tengan sistemas de verificación de edad que sean eficaces.
¿Qué métodos de verificación existen?
"Es un problema que arrastramos desde el nacimiento de internet y ahora se puede hacer con medidas muy concretas, que no son baratas, si queremos asegurarnos la privacidad de nuestros ciudadanos", explica Paloma Llaneza, abogada, auditora de sistemas, consultora de seguridad y experta de Razona Legaltech, según recoge Science Media Centre (SMC) España, una plataforma de recursos científicos para periodistas.
Según detalla esta especialista en identidad digital, una de las opciones de verificación es la tarjeta de crédito, pero un menor siempre puede utilizar sin autorización la de sus padres, y además, eso supone ceder unos datos a una compañía de la que se desconocen sus medidas de seguridad.
Otra opción es un "reconocimiento biométrico". Y prosigue: Este mecanismo protegería a los menores a costa de que todas las grandes corporaciones tengan escaneada las caras de todos los usuarios. Aunque en realidad, precisa, solo se escanean unos determinados puntos del rostro, que quedan guardados de una manera criptográfica, pero -advierte- una vez que esa información queda almacenada, puede ser reconocida en cualquier parte del mundo.
"Aunque no se guarde la foto, se guardan los datos necesarios para volverte a reconocer", insiste.
La tercera opción es escanear el Documento Nacional de Identidad, pero la "Agencia de Protección de Datos ya ha dejado claro que escanear el DNI o fotocopiarlo, como estaban haciendo en los hoteles, es excesivo".
"Es decir, tenemos que encontrar sistemas que permitan verificar la edad, pero con el debido anonimato", asegura esta experta, quien cita la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet), que utiliza la tecnología 'Zero Knowledge Proof'.
Esta tecnología emplea algoritmos criptográficos y se sirve, en primera instancia, de que un tercero (una entidad oficial, como la Administración) acredite la información, para luego generar un código QR.
