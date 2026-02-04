La verificación de edad, el gran escollo para impedir el acceso de menores a las redes sociales

El Gobierno español prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, pero ¿hay métodos fiables de verificación de edad para acceder y crear cuentas en las plataformas? Este es el nudo gordiano para un acceso seguro a los entornos digitales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes esta medida dentro de un paquete de iniciativas para aumentar el control de las plataformas digitales. España se suma así a otros países que han aprobado leyes en la misma línea como Australia, Francia, Nueva Zelanda y Malasia.



Pero la clave es encontrar un sistema fiable, pues el reconocimiento biométrico del rostro, el número de la tarjeta de crédito o el DNI no convencen por los riesgos para la protección de datos sensibles.



El Gobierno español apuesta por su propia herramienta, presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en julio de 2024: la aplicación móvil Cartera Digital Beta, con la que participa en un proyecto piloto de la Comisión Europea.

Modificación legal para implantar la prohibición



La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, informaba este martes al término del Consejo de Ministros de la modificación legal para poder implantar la prohibición: "España vuelve a liderar internacionalmente con una medida de progreso, para la que nos vamos a aliar con otros cinco países europeos, cuya primera reunión tendrá lugar en los próximos días".



A falta de concretar esa reunión, cabe recordar que la Comisión Europea seleccionó a España para liderar un proyecto piloto destinado a desarrollar una base común europea de verificación de edad, al considerar su herramienta la más avanzada técnicamente.



España participa con su propia aplicación, la Cartera Digital Beta, basada en la futura Cartera de Identidad Digital Europea. Esta herramienta permite verificar la mayoría de edad de forma anónima y sin revelar datos personales, garantizando la privacidad. La credencial caduca cada 30 días para evitar la trazabilidad del usuario entre distintas aplicaciones.

Adecuación a la normativa europea

La Comisión Europea ha celebrado este mismo martes el anuncio de España, pero ha señalado que la legislación nacional no puede imponer a las plataformas "obligaciones adicionales" a las que prevé la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea.



Y es que, según este organismo europeo, el uso de la aplicación que se está testando en el programa piloto en el que participan España, Francia, Dinamarca, Italia y Grecia no puede tener carácter obligatorio, siempre y cuando las plataformas tengan sistemas de verificación de edad que sean eficaces.