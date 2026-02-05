Agua saliendo de los enchufes, suelos levantados y casas convertidas en ríos en Cádiz por el paso de la borrasca Leonardo

Este jueves continuará el operativo para buscar a la mujer que cayó al río en Sayalonga (Málaga). Desde la llegada de la borrasca 'Leonardo' el pasado lunes, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado más de 2231 incidencias, y, por ejemplo, en el municipio de Grazalema (Cádiz) se han acumulado 575,3 litros por metro cuadrado en 24 horas.