Agua saliendo de los enchufes, suelos levantados y casas convertidas en ríos en Cádiz por el paso de la borrasca Leonardo
La borrasca Leonardo está golpeando con extrema dureza en Andalacía, especialmente en la provincia de Cádiz. Buena prueba de ello es que en muchas viviendas de Grazalema está saliendo agua de los enchufes y cayendo como si de una cascada se tratase.
El paso de la borrasca Leonardo sigue azotando Andalucía con más de 3500 personas desalojadas
Este jueves continuará el operativo para buscar a la mujer que cayó al río en Sayalonga (Málaga). Desde la llegada de la borrasca 'Leonardo' el pasado lunes, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado más de 2231 incidencias, y, por ejemplo, en el municipio de Grazalema (Cádiz) se han acumulado 575,3 litros por metro cuadrado en 24 horas.
Grazalema desaloja a vecinos próximos a una presa y está en "máxima alerta"
Los vecinos de la zona de Ribera de Gaidovar, en el término municipal de Grazalema (Cádiz), están siendo desalojados de manera preventiva por las altas cotas de agua que está alcanzando la presa del Fresnillo debido a las intensas lluvias caídas, que han llegado a 478 litros por metro cuadrado.
