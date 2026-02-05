Inundaciones en Andalucía
Agua saliendo de los enchufes, suelos levantados y casas convertidas en ríos en Cádiz por el paso de la borrasca Leonardo

Euskaraz irakurri: Ura entxufeetatik eta etxeak ibai bihurtuta: hori eragin du Leonardo borraskak Cadizen

Última actualización

 

La borrasca Leonardo está golpeando con extrema dureza en Andalacía, especialmente en la provincia de Cádiz. Buena prueba de ello es que en muchas viviendas de Grazalema está saliendo agua de los enchufes y cayendo como si de una cascada se tratase. 

