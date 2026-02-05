Uholdeak Andaluzian
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ura entxufeetatik eta etxeak ibai bihurtuta: hori eragin du Leonardo borraskak Cadizen

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Leonardo borraskak Andaluzia kolpatzen jarraitzen du, eta eguraldi iragarpenaren arabera, giro ezegonkorrak segida izango du asteburuan ere. Izan ere, Grazalemako etxebizitza askotan ura entxufeetatik atera da.

Andaluzia Uholdeak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X