Expulsados del tribunal de Baiona cuatro activistas de EHE por intentar declarar en euskera

Las cuatro personas están procesadas por pintar en un edificio oficial el lema "Euskaraz bizi nahi dugu" y hoy, en el juicio, se les ha negado el derecho a declarar en euskera, lo que, en palabras de EHE, ha convertido el juicio en "un ejemplo más de las vulneraciones de derechos que tenemos que sufrir los euskaldunes". 

Hoy concentración frente al tribunal de Baiona. Foto: EHE.
Euskaraz irakurri: EHE-ko lau ekintzaile Baionako auzitegitik bota dituzte, euskaraz deklaratzen saiatzeagatik
Olatz Prat | EITB

Cuatro miembros del movimiento Euskal Herrian Euskaraz han sido expulsados este jueves del tribunal de Baiona por intentar declarar en euskera. Estas cuatro personas, entre ellas el escritor bayonés Gorka Torre, han sido procesadas por haberse encaramado el pasado 27 de septiembre a la sede del departamento de los Pirineos Atlánticos en Baiona y pintar la frase "Euskaraz bizi nahi dugu" (Queremos vivir en euskera).  

Hoy se enfrentaban al juicio por estos actos. Han acudido sin abogado y el Departamento tampoco ha enviado a nadie, por lo que en la sala se encontraban presentes los acusados, el juez y el fiscal. 

A pesar de haber solicitado de forma previa y formalmente la posibilidad de declarar en euskera en el juicio, tal opción se les ha sido denegada y únicamente se les ha dado opción a declara en francés o con traductor español-francés. 

Torre ha explicado brevemente sus argumentos en francés y luego ha intentado hablar en euskera, pero el juez no le ha permitido seguir con la declaración y les ha ordenado abandonar la sala. 

Según ha explicado el movimiento euskaltzale en un comunicado, "los miembros de EHE no han podido defenderse ante el juez".

Al final el caso se ha hecho sin acusados y sin abogados, ha sido una conversación entre juez y fiscal.

La penas impuestas a los acusados son de 1.500 euros de multa para Gorka Torre y dos años sin derechos civiles, y 500 euros de multa para el resto, pero sin obligación de pago.

Dede EHE han considerado "inadmisible" que en Euskal Herria se prohíba a los vascos hablar en euskera y han opinado que "lo ocurrido indica claramente cuál es, en este caso, la posición del Estado francés respecto al euskera: a pesar de mostras una actitud aparentemente en favor del euskera, las autoridades condenan al euskera a muerte".

"Denunciamos enérgicamente lo ocurrido y llamamos a responder a la opresión que sufrimos con actitud insumisa y desobediente, de forma responsable y colectiva", han explicado. 

El pasado sábado decenas de personas se concentraron en Baiona para reivindicar el derecho a vivir en euskera, denunciar el juicio y mostrar su apoyo a los activistas de EHE.

