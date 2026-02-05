Euskara
EHE-ko lau ekintzaile Baionako auzitegitik bota dituzte, euskaraz deklaratzen saiatzeagatik

Eraikin ofizial batean “Euskaraz bizi nahi dugu” leloa margotzeagatik auzipetuta daude lau lagunak eta gaur, epaiketan, euskaraz deklaratzeko eskubidea ukatu zaie, epaiketa bera “euskaldunok jasan behar ditugun eskubide urraketen beste adibide argi bat” bilakatu delarik, EHEren hitzetan.
Gaur elkarretaratzea Baionako auzitegi parean. Argazkia: EHE.
Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herrian Euskaraz mugimenduko lau kide Baionako auzitegitik bota dituzte ostegun honetan euskaraz deklaratzen saiatzeagatik. Joan den irailaren 27an Pirinio Atlantikoetako departamenduak Baionan duen egoitzara igo eta “Euskaraz bizi nahi dugu” esaldia margotzeagatik auzipetu zituzten lau lagun, tartean Gorka Torre idazle baionarra.

Gaur zuten ekintza horiengatik epaiketa. Abokaturik gabe bertaratu dira, eta Departamentuak ere ez du inor bidali. Akusatuak, epailea eta fiskala ziren, beraz, bertan.

Epaiketan euskaraz deklaratu ahal izateko eskaera formala egina zuten arren, ekintzaileei ukatu egin diete euskaraz aritzea, eta frantsesez edo gaztelerazko itzultzailearen deklaratzeko aukera eman diete.  

Torrek euren argudioak azaldu ditu labur frantsesez eta gero euskaraz hitz egiten saiatu da, baina epaileak ez dio aurrera egiten utzi eta auzigela uzteko agindua eman die.

Mugimendu euskaltzaleak kaleratu duen ohar batean azaldu duenez, “EHEko kideek ezin izan dituzte euren buruak defendatu epailearen aurrean” eta epaiketa bera “euskaldunok jasan behar ditugun eskubide urraketen beste adibide argi bat” bilakatu da, EHEren hitzetan.

Azkenean auzia akusaturik gabe eta abokaturik gabe egin da, epailearen eta fiskalaren arteko elkarrizketa bat izan da.

Zigorrak, berriz, honakoak: Gorka Torrerentzat 1.500 euroko isuna eta bi urte eskubide zibilik gabe, eta gainerakoentzat 500 euroko isuna, (baina ordaindu beharrik gabe). Elkartasun kanpaina abiaraziko dutela iragarri du EHEk, epaiketa kostuei aurre egiteko.

Euskal Herrian euskaldunei euskaraz hitz egitea debekatzea “onartezin” jo dute eta euren iritziz, “gertatuak argi adierazten du zein den, kasu honetan, Frantziako Estatuaren jarrera euskararekiko: euskararen aldeko itxurazko ekintza batzuk egin arren, agintariek euskara heriotzara kondenatzen dute”.

“Gogor salatzen dugu gertatutakoa eta jasaten dugun zapalkuntzari, gaur egin modura, jarrera intsumisoz eta desobedienteaz erantzuteko deia egiten dugu, horiek arduraz eta kolektiboki garatuz”, azaldu dute. 

Joan den larunbatean dozenaka lagun bildu ziren gaurko epaiketaren kontra eta auzipetuei babesa adierazteko. 

