EHE-ko lau ekintzaile Baionako auzitegitik bota dituzte, euskaraz deklaratzen saiatzeagatik
Euskal Herrian Euskaraz mugimenduko lau kide Baionako auzitegitik bota dituzte ostegun honetan euskaraz deklaratzen saiatzeagatik. Joan den irailaren 27an Pirinio Atlantikoetako departamenduak Baionan duen egoitzara igo eta “Euskaraz bizi nahi dugu” esaldia margotzeagatik auzipetu zituzten lau lagun, tartean Gorka Torre idazle baionarra.
Gaur zuten ekintza horiengatik epaiketa. Abokaturik gabe bertaratu dira, eta Departamentuak ere ez du inor bidali. Akusatuak, epailea eta fiskala ziren, beraz, bertan.
Epaiketan euskaraz deklaratu ahal izateko eskaera formala egina zuten arren, ekintzaileei ukatu egin diete euskaraz aritzea, eta frantsesez edo gaztelerazko itzultzailearen deklaratzeko aukera eman diete.
Torrek euren argudioak azaldu ditu labur frantsesez eta gero euskaraz hitz egiten saiatu da, baina epaileak ez dio aurrera egiten utzi eta auzigela uzteko agindua eman die.
Mugimendu euskaltzaleak kaleratu duen ohar batean azaldu duenez, “EHEko kideek ezin izan dituzte euren buruak defendatu epailearen aurrean” eta epaiketa bera “euskaldunok jasan behar ditugun eskubide urraketen beste adibide argi bat” bilakatu da, EHEren hitzetan.
Azkenean auzia akusaturik gabe eta abokaturik gabe egin da, epailearen eta fiskalaren arteko elkarrizketa bat izan da.
Zigorrak, berriz, honakoak: Gorka Torrerentzat 1.500 euroko isuna eta bi urte eskubide zibilik gabe, eta gainerakoentzat 500 euroko isuna, (baina ordaindu beharrik gabe). Elkartasun kanpaina abiaraziko dutela iragarri du EHEk, epaiketa kostuei aurre egiteko.
Euskal Herrian euskaldunei euskaraz hitz egitea debekatzea “onartezin” jo dute eta euren iritziz, “gertatuak argi adierazten du zein den, kasu honetan, Frantziako Estatuaren jarrera euskararekiko: euskararen aldeko itxurazko ekintza batzuk egin arren, agintariek euskara heriotzara kondenatzen dute”.
“Gogor salatzen dugu gertatutakoa eta jasaten dugun zapalkuntzari, gaur egin modura, jarrera intsumisoz eta desobedienteaz erantzuteko deia egiten dugu, horiek arduraz eta kolektiboki garatuz”, azaldu dute.
Joan den larunbatean dozenaka lagun bildu ziren gaurko epaiketaren kontra eta auzipetuei babesa adierazteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Emakume bat oso larri zauritu da N-121 errepidean, Bardean, auto batek eta kamioi batek elkar jota
Talkaren ondorioz, kamioia erabat erre da, baina gidaria ibilgailutik atera ahal izan da eta onik atera da. Autoko gidaria, aldiz, 32 urteko Tuterako bizilaguna, autoan harrapatuta geratu da eta suhiltzaileek askatu behar izan dute, 112-SOS-Nafarroak jakinarazi duenez.
Leonardo borraskak gutxienez 7 zauritu, desagertutako emakume bat, Grazaleman (Cadiz) husteak eta gainezka egindako ibaiak utzi ditu
Pasa den astelehenean Leonardo borraska Andaluziara iritsi zenetik, larrialdi zerbitzuek 2.231 intzidentzia baino gehiago kudeatu dituzte, eta Malagako Sayalonga udalerrian ibaira erori zen emakumearen bila jarraitzen dute. Egoera larriena Cadizen gertatzen ari da.
Grazalema ur-jauziz inguratuta erakusten dute airetik hartutako irudi ikusgarriek
Azken orduotako euriteen ondorioz, metro karratuko 700 litro ur pilatu da Grazaleman (Cadiz). Guardia Zibilak airetik hartutako bideo honetan, herri oso bat ur-jauziz inguratuta ikus daiteke. Agintariek herria husteko agindua eman dute —1.500 herritar inguru—, badaezpada, uholdeek eragin ditzaketen kalteak direla eta.
Dei komertzialek 9 digituko zenbakiak erabiliko dituzte 400 aurrizkiarekin
Gainera, bezeroaren arretarako deiak soilik horretarako berariaz esleitutako zenbaki laburretatik, doako tarteetatik (800 eta 900) edo zenbaki geografikoetatik egin ahal izango dira.
Grazalematik alde egiteko agindua eman dute: Ura entxufeetatik eta etxeak ibai bihurtuta Leonardo borraskaren eraginez
Leonardo borraskak Andaluzia kolpatzen jarraitzen du, eta eguraldi iragarpenaren arabera, giro ezegonkorrak segida izango du asteburuan ere. Izan ere, Grazalemako etxebizitza askotan ura entxufeetatik atera da.
Hainbat kilometroko auto-ilarak Avanzadan, Leioa parean, hainbat ibilgailuk talka egin ostean
Trafiko-istripu batek zirkulazio-arazo handiak eragin ditu BI-637 errepidean, Avanzada tartean, Leioa parean, Erandiorako bidean.
Minbizia ez da borroka bat, ez da gerra bat
Minbizia borroka gisa definitzen da askotan, hizkera belikoa erabiltzen da, eta borroka hori irabazteko ardura pazienteari ematen zaio. Gaixoaren jarreran eta borondatean egiten da azpimarra, baina, hainbat ikerketa psikologikoren arabera, pentsamendu hori ez da batere egokia eta gaixotasuna gainditzea zaildu ere egiten du.
Herritarrak etxetik ateratzen hasi dira Grazaleman, azken orduotako uholdeak direla eta
Grazalema udalerriko (Cadiz) Ribera de Gaidovar inguruko bizilagunak etxetik ateratzen ari dira. Fresnillo presatik oso gertu bizi dira, eta ur-maila oso altua da han. Azken orduotan, metro koadroko 478 litro ur pilatu dira. "Alerta gorena" ezarri dute.
Telegrameko sortzaileak Sanchezen aurka egin du, sare sozialen plana dela eta: "Kontrolerako urratsak dira"
Mezua igorri die Estatu Espainiarreko erabiltzaileei, ohartaraziz Pedro Sanchezek atzo iragarritako neurriek "zaintzapeko estatu" bihur dezaketela Espainia, "babesaren aitzakian".