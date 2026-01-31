Albiste da
Mobilizazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu eta EHEko lau ekintzaileren aurkako epaiketa salatu dute dozenaka lagunek Baionan

Euria eta hotza egin badu ere, 200 euskaltzale batu dira protestara datorren ostegunean epaituko dituzten Euskal Herrian Euskarazeko lau kideei babesa emateko.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herrian Euskarazek(EHE) dozenaka lagun bildu ditu Baionan, datorren ostegunean, otsailaren 5ean, "desobedientzia ekintza batengatik" epaituko dituzten mugimendu horretako lau kideei babesa adierazteko.

Horretarako, Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren Baionako egoitzaren aurrean bildu dira. Protestan, Frantziako Estatuaren aldetik euskarak jasaten duen errepresioa salatu duten, dozenaka herritarren babesarekin. 

Heldu den ostegunean Euskal Herrian Euskarazeko lau kide epaituko dituzte Baionan iazko irailean egin zuten pintaketa batengatik, eta gaurko protestan argi utzi dute euskaraz deklaratzen uzten ez badiete ez dutela beren testigantza epailearen aurrean emango.

Gaurko protesta "Euskaraz bizi nahi dugu" oihukatuz hasi dute. Eguraldi txarra egin duen arren, 200 euskaltzale bildu dira euskararen alde, EHEren arabera.

Euskara Lapurdi Manifestazioak Baiona Iparralde Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X