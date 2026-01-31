Movilización
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Decenas de personas reivindican en Baiona el derecho a vivir en euskera y denuncian el juicio contra cuatro activistas de EHE

Pese al mal tiempo, según han informado desde el propio movimiento, 200 euskaltzales se han concentrado en defensa del euskera y de los cuatro miembros de Euskal Herrian Euskaraz que serán juzgados el próximo jueves.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute dozenaka lagunek Baionan
author image

EITB

Última actualización

El movimiento Euskal Herrian Euskaraz (EHE) ha reunido a decenas de personan en Baiona para mostrar su apoyo a cuatro de sus miembros que serán juzgados este próximo jueves, 5 de febrero, "por una acción de desobediencia". El objetivo de la movilización también era reivindicar el derecho de hablar euskara en cualquier lugar.

Para ello, se han reuniodo frente al consejo departamental de los Pirineos Atlánticos, en la capital labortana, y han recibido el respaldo de decenas de ciudadanos y ciudadanas que han denunciado la represión que sufre el euskera por parte del Estado francés. 

El jueves que viene cuatro miembros de Euskal Herrian Euskaraz serán juzgados en Baiona por una pintada que realizaron en septiembre del año pasado y en la protesta de hoy han dejado claro que si no les dejan declarar en euskara no darán su testimonio ante el juez. Sin embarego, en Ipar Euskal Herria la ciudadanía tiene prohibido declarar en euskera.

La protesta de hoy ha comenzado al grito de "Queremos vivir en euskera". Pese al mal tiempo, según han informado desde el propio movimiento, 200 euskaltzales se han concentrado en defensa del euskera.

Euskera Lapurdi Manifestaciones Baiona Iparralde Sociedad

Te puede interesar

Consejero de Salud afirma que los casos de vacunas caducadas se concentran "en una o dos OSIs, una la de Donostialdea"
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El consejero de Salud afirma que los casos de vacunas caducadas se concentran "en una o dos OSIs, una la de Donostialdea"

En una entrevista concedida a ETB, Alberto Martínez ha explicado que, si se concluye que una persona "no ha hecho su trabajo como debiera hacerlo, tendría que asumir la responsabilidad, sin duda". El consejero ha asegurado, asimismo, que él "tiene la responsabilidad", que "es el consejero" y tiene que "garantizar que estas cuestiones, en la medida de lo posible, no se produzcan".

Cargar más
Publicidad
X