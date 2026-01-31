Decenas de personas reivindican en Baiona el derecho a vivir en euskera y denuncian el juicio contra cuatro activistas de EHE
El movimiento Euskal Herrian Euskaraz (EHE) ha reunido a decenas de personan en Baiona para mostrar su apoyo a cuatro de sus miembros que serán juzgados este próximo jueves, 5 de febrero, "por una acción de desobediencia". El objetivo de la movilización también era reivindicar el derecho de hablar euskara en cualquier lugar.
Para ello, se han reuniodo frente al consejo departamental de los Pirineos Atlánticos, en la capital labortana, y han recibido el respaldo de decenas de ciudadanos y ciudadanas que han denunciado la represión que sufre el euskera por parte del Estado francés.
El jueves que viene cuatro miembros de Euskal Herrian Euskaraz serán juzgados en Baiona por una pintada que realizaron en septiembre del año pasado y en la protesta de hoy han dejado claro que si no les dejan declarar en euskara no darán su testimonio ante el juez. Sin embarego, en Ipar Euskal Herria la ciudadanía tiene prohibido declarar en euskera.
La protesta de hoy ha comenzado al grito de "Queremos vivir en euskera". Pese al mal tiempo, según han informado desde el propio movimiento, 200 euskaltzales se han concentrado en defensa del euskera.
