7000 personas desalojadas en Andalucía, una decena de carreteras cortadas, y ríos desbordados por la borrasca Leonardo
La borrasca Leonardo dejará lluvias menos intensas que en los días anteriores, pero Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga. Además, siguen suspendidos los trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad en Andalucía.
La borrasca Leonardo se despide de Andalucía este viernes dejando avisos de nivel amarillo por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga, y con acumulaciones de hasta 60 l/m2 en Grazalema, pueblo de Cádiz que fue desalojado por la acumulación de agua. En todo caso, se esperan lluvias menos intensas que en los días anteriores.
Ahora preocupa el estado de las presas, el nivel de los ríos y el estado de los cauces, y la Junta de Andalucía está realizando un seguimiento exhaustivo para evitar que las intensas lluvias que se están produciendo provoquen daños.
El río Guadalquivir a su paso por Córdoba alcanzó ayer los cinco metros de altura, obligando a desalojar a cerca de 400 familias en distintas zonas de la ciudad.
Como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de los ríos, cerca de 7000 personas han sido desalojadas en Andalucía.
Desde la llegada de la borrasca Leonardo el pasado lunes, Andalucía ha registrado un total de 4497 incidencias y 8696 desde el comienzo de la sucesión de borrascas el pasado 27 de enero, según informó este jueves el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
Entre las incidencias más destacadas prosigue sin éxito el dispositivo de búsqueda de una mujer caída al río Turbillas en Sayalonga (Málaga), cuando intentaba rescatar del agua a su perro el miércoles.
La Dirección General de Tráfico informa de 83 carreteras cortadas en la red viaria andaluza por inundaciones.
El temporal también ha ocasionado problemas en el transporte público, con la suspensión de los trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad en Andalucía.
Te puede interesar
Detenido un hombre por caminar por el puente de Rontegi
El arrestado se negó a abandonar la vía y a identificarse pese al riesgo que suponía para él y para el resto de conductores
Muere una mujer de 32 años en un choque de un turismo y un camión en la N-121, en Bardenas
Como consecuencia de la colisión, el camión ha ardido por completo, aunque el conductor ha podido salir del vehículo y ha resultado ileso. Por su parte, la mujer, de 32 años y vecina de Tudela, ha sido evacuada en estado muy grave al Hospital Universitario de Navarra (HUN), donde finalmente ha fallecido.
El sorteo de semifinales de Copa del Rey en directo por streaming en ETB On y kirolakeitb.eus a partir de las 13:00 horas
Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.
La borrasca Leonardo deja al menos 7 heridos, una mujer desaparecida, desalojos en Grazalema (Cádiz) y ríos desbordados
La borrasca, que llegó el pasado lunes, sigue causando estragos en el sur de España y ha dejado poblaciones incomunicadas, decenas de carreteras con cortes o dificultades para la circulación, así como evacuaciones, desalojos y rescates de personas. La situación más grave se está dando en Cádiz.
Expulsados del tribunal de Baiona cuatro activistas de EHE por intentar declarar en euskera
Las cuatro personas están procesadas por pintar en un edificio oficial el lema "Euskaraz bizi nahi dugu" y hoy, en el juicio, se les ha negado el derecho a declarar en euskera, lo que, en palabras de EHE, ha convertido el juicio en "un ejemplo más de las vulneraciones de derechos que tenemos que sufrir los euskaldunes".
Impactantes imágenes aéreas de Grazalema: un pueblo entero rodeado de cascadas
Las lluvias han dejado acumulaciones de hasta 700 litros por metro cuadrado en las últimas horas en Grazalema (Cádiz). En este vídeo facilitado por la Guardia Civil se puede ver cómo avanza el agua por la Sierra de Grazalema, generando impresionantes cascadas. Las autoridades han ordenado el desalojo preventivo total de la localidad gaditana, de unos 1500 habitantes, ante los riesgos provocados por las intensas lluvias.
Las llamadas comerciales usarán una numeración de 9 dígitos con el prefijo 400
Además, las llamadas de atención al cliente solo podrán efectuarse desde los números cortos específicamente atribuidos para ello, los rangos gratuitos (800 y 900) o los números geográficos. Así lo recogen las dos resoluciones publicadas este miércoles por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que serán sometidas a trámite de audiencia.
Ordenan el desalojo total de Grazalema: Agua saliendo de los enchufes, suelos levantados y casas convertidas en ríos por el paso de la borrasca Leonardo
La borrasca Leonardo está golpeando con extrema dureza en Andalacía, especialmente en la provincia de Cádiz. Buena prueba de ello es que en muchas viviendas de Grazalema está saliendo agua de los enchufes y cayendo como si de una cascada se tratase.
Retenciones de varios kilómetros en La Avanzada, a la altura de Leioa, tras un choque entre varios vehículos
Un accidente de tráfico está provocando importantes problemas de circulación en la BI-637, en el tramo de La Avanzada, a su paso por Leioa, en sentido Erandio.