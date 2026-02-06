La borrasca Leonardo se despide de Andalucía este viernes dejando avisos de nivel amarillo por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga, y con acumulaciones de hasta 60 l/m2 en Grazalema, pueblo de Cádiz que fue desalojado por la acumulación de agua. En todo caso, se esperan lluvias menos intensas que en los días anteriores.

Ahora preocupa el estado de las presas, el nivel de los ríos y el estado de los cauces, y la Junta de Andalucía está realizando un seguimiento exhaustivo para evitar que las intensas lluvias que se están produciendo provoquen daños.

El río Guadalquivir a su paso por Córdoba alcanzó ayer los cinco metros de altura, obligando a desalojar a cerca de 400 familias en distintas zonas de la ciudad.

Como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de los ríos, cerca de 7000 personas han sido desalojadas en Andalucía.

Desde la llegada de la borrasca Leonardo el pasado lunes, Andalucía ha registrado un total de 4497 incidencias y 8696 desde el comienzo de la sucesión de borrascas el pasado 27 de enero, según informó este jueves el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Entre las incidencias más destacadas prosigue sin éxito el dispositivo de búsqueda de una mujer caída al río Turbillas en Sayalonga (Málaga), cuando intentaba rescatar del agua a su perro el miércoles.

La Dirección General de Tráfico informa de 83 carreteras cortadas en la red viaria andaluza por inundaciones.

El temporal también ha ocasionado problemas en el transporte público, con la suspensión de los trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad en Andalucía.