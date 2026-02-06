7000 pertsona ebakuatuta, dozenaka errepide moztuta eta ibaiak eta urtegiak gainezka Andaluzian, Leonardo borraskaren ondorioz
Aurreko egunetan baino euri gutxiago egingo du, baina Aemetek abisu horia ezarri du euriagatik Cadizen, Jaenen, Sevillan eta Malagan. Halaber, aldirietako, distantzia erdiko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda jarraitzen du Andaluzian.
Orain, urtegi, ibai, erreka eta ibilguen mailak eragiten du kezka, eta Andaluziako Junta horien gertuko jarraipena egiten ari da.
Orain, urtegi, ibai, erreka eta ibilguen mailak eragiten du kezka, eta Andaluziako Junta horien gertuko jarraipena egiten ari da.
Guadalquivir ibaiak bost metroko altuera gainditu zuen atzo Kordoban, eta 400 familia inguru etxetik atera behar izan zituzten.
Guztira, Andaluzian 7.000 pertsona inguru ebakuatu dituzte euriteen ondorioz.
Andaluziako larrialdi zerbitzuek 4.497 intzidentzia baino gehiago kudeatu dituzte pasa den astelehenetik, eta 83696 pasa den urtarrilaren 27tik.
Halaber, Malagako Sayalonga udalerrian asteazkenean ibaira erori zen emakumearen bila jarraitzen dute.
Leonardo borraska errepideetan ere gorabeherak eragiten ari da, eta 83 errepide inguru itxi dituzte.
Garraio publikoari dagokionez, aldirietako, distantzia erdiko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda jarraitzen du Andaluzian.
Leonardo borraskak gutxienez 7 zauritu, desagertutako emakume bat, Grazaleman (Cadiz) husteak eta gainezka egindako ibaiak utzi ditu
Pasa den astelehenean Leonardo borraska Andaluziara iritsi zenetik, larrialdi zerbitzuek 2.231 intzidentzia baino gehiago kudeatu dituzte, eta Malagako Sayalonga udalerrian ibaira erori zen emakumearen bila jarraitzen dute. Egoera larriena Cadizen gertatzen ari da.
Grazalema ur-jauziz inguratuta erakusten dute airetik hartutako irudi ikusgarriek
Azken orduotako euriteen ondorioz, metro karratuko 700 litro ur pilatu da Grazaleman (Cadiz). Guardia Zibilak airetik hartutako bideo honetan, herri oso bat ur-jauziz inguratuta ikus daiteke. Agintariek herria husteko agindua eman dute —1.500 herritar inguru—, badaezpada, uholdeek eragin ditzaketen kalteak direla eta.
Grazalematik alde egiteko agindua eman dute: Ura entxufeetatik eta etxeak ibai bihurtuta Leonardo borraskaren eraginez
Leonardo borraskak Andaluzia kolpatzen jarraitzen du, eta eguraldi iragarpenaren arabera, giro ezegonkorrak segida izango du asteburuan ere. Izan ere, Grazalemako etxebizitza askotan ura entxufeetatik atera da.
