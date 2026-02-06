EGURALDIA

7000 pertsona ebakuatuta, dozenaka errepide moztuta eta ibaiak eta urtegiak gainezka Andaluzian, Leonardo borraskaren ondorioz

Aurreko egunetan baino euri gutxiago egingo du, baina Aemetek abisu horia ezarri du euriagatik Cadizen, Jaenen, Sevillan eta Malagan. Halaber, aldirietako, distantzia erdiko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda jarraitzen du Andaluzian. 

Jaen. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aurreko egunetan baino euri gutxiago egingo du, baina Aemet Espainiako Meteorologia Agentziak abisu horia ezarri du euriagatik Cadizen, Jaenen, Sevillan eta Malagan. Euriteengatik hustu behar izan duten Grazalema (Cadiz) udalerrian, esaterako, metro koadroko 60 litro pilatzea aurreikusten da. 

Orain, urtegi, ibai, erreka eta ibilguen mailak eragiten du kezka, eta Andaluziako Junta horien gertuko jarraipena egiten ari da. 

Guadalquivir ibaiak bost metroko altuera gainditu zuen atzo Kordoban, eta 400 familia inguru etxetik atera behar izan zituzten.

Guztira, Andaluzian 7.000 pertsona inguru ebakuatu dituzte euriteen ondorioz. 

Andaluziako larrialdi zerbitzuek 4.497 intzidentzia baino gehiago kudeatu dituzte pasa den astelehenetik, eta 83696 pasa den urtarrilaren 27tik.  

Halaber, Malagako Sayalonga udalerrian asteazkenean ibaira erori zen emakumearen bila jarraitzen dute. 

Leonardo borraska errepideetan ere gorabeherak eragiten ari da, eta 83 errepide inguru itxi dituzte.

Garraio publikoari dagokionez, aldirietako, distantzia erdiko eta abiadura handiko tren zerbitzuak etenda jarraitzen du Andaluzian. 

