La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación en relación con la localización este viernes por la mañana del cuerpo sin vida de un hombre con indicios de criminalidad en la zona del Alto del Vivero, en el término municipal de Lezama.

El hallazgo del cadáver ha tenido lugar a media mañana, y como resultado de las primeras indagaciones realizadas por las dotaciones policiales desplazadas el lugar, se ha podido determinar que se trataría de un vecino de Barakaldo de 60 años, de nacionalidad española, que constaba como desaparecido desde el miércoles a raíz de una denuncia de su familia.

Según sus allegados, el fallecido se fue a vender su coche a Trapagaran, donde ha aparecido el vehículo, pero no volvieron a saber más de él.

Investigación en marcha

Una vez que la comisión judicial ha procedido al levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense y la Ertzaintza ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de determinar las circunstancias en que se ha producido el fallecimiento.