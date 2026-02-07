Gernika celebra que "el movimiento ciudadano ha parado el proyecto del Guggenheim Urdaibai"
Cientos de personas han celebrado esta tarde en Gernika la paralización total del Guggenheim Urdaibai anunciada en diciembre. Consideran que la decision de abandonar el proyecto es "una victoria del movimiento ciudadano", que la lucha ha servido para paralizar el museo Guggenheim de Urdaibai. Formando un gran mosaico han reivindicado que "una sociedad organizada es capaz de hacer frente a los disparates de instituciones y autoridades".
