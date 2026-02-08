Desarticulado un grupo criminal que cometió robos en viviendas de Álava y Gipuzkoa

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han desarticulado, en una operación conjunta, un grupo criminal que cometió robos en viviendas, una operación en la cual han sido detenidas cuatro personas a las que se atribuyen 25 robos con fuerza.



En un comunicado, ambos cuerpos policiales han precisado que las cuatro personas que integraban este grupo criminal están acusadas de cometer estos robos en viviendas de Madrid, Álava, Gipuzkoa, Barcelona, Girona y en Cantabria.



Este grupo itinerante llegó a entrar a robar hasta en cuatro y cinco viviendas en una misma tarde, apuntan estos cuerpos policiales.

El grupo criminal estaba formado por cuatro personas especializadas en robos con fuerza en viviendas, especialmente unifamiliares.



Los presuntos autores actuaban al anochecer, aprovechando la ausencia de las víctimas en el interior, y accedían a las viviendas tras saltar las vallas perimetrales y forzar alguna de las ventanas, con la intención de sustraer objetos de valor como joyas, relojes y dinero en efectivo.

El operativo policial culminó con la detención el 19 de enero, en Lleida, de la totalidad del grupo criminal cuando regresaban de cometer robos en Álava.



Como resultado de la actuación, se recuperaron más de 6.000 euros en efectivo, joyas y otros objetos valorados en más de 100.000 euros.



En total, se les imputan 25 hechos delictivos contra el patrimonio en las demarcaciones de Barcelona, Girona, Madrid, Álava, Gipuzkoa y Cantabria.



Con todo, la investigación continúa abierta y no se descarta la vinculación del grupo con una veintena de hechos delictivos más cometidos durante el año 2025.