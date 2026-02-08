Arabako eta Gipuzkoako etxebizitzetan lapurretak egin zituen gaizkile talde bat desegin dute
Estatu osoan indarra erabiliz 25 lapurreta egin izana egozten diete, eta Araban lapurreta bat egin ondoren atxilotu dituzte taldea osatzen omen zuten lau kideak.
Guardia Zibilak eta Esquadra Mossoek etxebizitzetan lapurretak egin zituen gaizkile talde bat desegin dute elkarrekin egindako operazio batean. Lau pertsona atxilotu dituzte, eta indarra erabiliz 25 lapurreta egin izana egotzi diete.
Ohar batean zehaztu dutenez, Madrilgo, Arabako, Gipuzkoako, Bartzelonako, Gironako eta Kantabriako hainbat etxebizitzatan egindako lapurretak egozten dizkiete talde kriminal hori osatzen zuten lau pertsonei.
Talde ibiltari hori 5 etxebizitzatan ere sartu zen lapurtzera arratsalde berean. Indarra erabiliz etxebizitzetan lapurretak egiten espezializatutako lau pertsonak osatzen zuten taldea.
Ustezko lapurrek iluntzean jarduten zuten, biktimak etxe barruan ez zeudela aprobetxatuz, eta hesiak gainditu eta leihoetako bat indarrez ireki ondoren sartzen ziren barrura, balio handiko objektuak lapurtzeko asmoz; bitxiak, erlojuak eta dirua, besteak beste.
Urtarrilaren 19an, Lleidan, talde kriminal osoa atxilotu zuten, Araban lapurretak egitetik itzultzen ari zenean.
Operazioan 6.000 euro baino gehiago eskudirutan, bitxiak eta 100.000 eurotik gorako balioa zuten beste objektu batzuk atzeman zizkieten.
Guztira, ondarearen aurkako 25 delitu egotzi dizkiete Bartzelonan, Gironan, Madrilen, Araban, Gipuzkoan eta Kantabrian egindako lapurretengatik.
Hala eta guztiz ere, ikerketak irekita jarraitzen du, eta ez da baztertzen taldeak lotura izatea 2025ean izandako beste 20 bat deliturekin.
