POLIZIA-OPERAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabako eta Gipuzkoako etxebizitzetan lapurretak egin zituen gaizkile talde bat desegin dute

Estatu osoan indarra erabiliz 25 lapurreta egin izana egozten diete, eta Araban lapurreta bat egin ondoren atxilotu dituzte taldea osatzen omen zuten lau kideak.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak eta Esquadra Mossoek etxebizitzetan lapurretak egin zituen gaizkile talde bat desegin dute elkarrekin egindako operazio batean. Lau pertsona atxilotu dituzte, eta indarra erabiliz 25 lapurreta egin izana egotzi diete.

Ohar batean zehaztu dutenez, Madrilgo, Arabako, Gipuzkoako, Bartzelonako, Gironako eta Kantabriako hainbat etxebizitzatan egindako lapurretak egozten dizkiete talde kriminal hori osatzen zuten lau pertsonei.

Talde ibiltari hori 5 etxebizitzatan ere sartu zen lapurtzera arratsalde berean. Indarra erabiliz etxebizitzetan lapurretak egiten espezializatutako lau pertsonak osatzen zuten taldea.

Ustezko lapurrek iluntzean jarduten zuten, biktimak etxe barruan ez zeudela aprobetxatuz, eta hesiak gainditu eta leihoetako bat indarrez ireki ondoren sartzen ziren barrura, balio handiko objektuak lapurtzeko asmoz; bitxiak, erlojuak eta dirua, besteak beste.

Urtarrilaren 19an, Lleidan, talde kriminal osoa atxilotu zuten, Araban lapurretak egitetik itzultzen ari zenean.

Operazioan 6.000 euro baino gehiago eskudirutan, bitxiak eta 100.000 eurotik gorako balioa zuten beste objektu batzuk atzeman zizkieten.

Guztira, ondarearen aurkako 25 delitu egotzi dizkiete Bartzelonan, Gironan, Madrilen, Araban, Gipuzkoan eta Kantabrian egindako lapurretengatik.

Hala eta guztiz ere, ikerketak irekita jarraitzen du, eta ez da baztertzen taldeak lotura izatea 2025ean izandako beste 20 bat deliturekin.

Araba Gipuzkoa Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Zaldibar Argituren bilkura hondamendiaren 6. urteurrenean
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zaldibar Argitu plataformak auziaren instrukzio fasea amaitzeko galdegin du hondamendiaren 6. urtemugan

Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak gogoan, urtero bezala ekitaldia egin du herri plataformak Eitzaga auzoan. Bildutakoek esan dutenez, "gogaituta" daude, epaitegiak 72 hilabete baitaramatza ingurumen delituak ikertzen. "Argitu dadila dena", aldarrikatu dute. Horrez gain, zabortegiaren zati bat "babesik gabe" dagoela eta bertako hondakinak "zuzenean errekara jausten" ari direla salatu dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Guggenheim Urdaibai proiektua "herri mugimenduak geldiarazi" duela ospatu dute Gernikan

Gernikan gaur ospatu dute Guggenheim Urdaibai proiektua bertan behera uzteko abenduan hartu zen erabakia. "Herri mugimenduaren garaipena" izan dela proiektu hori geldiaraztea, eta "herritarren borrokari esker gelditu" dela ospatu dute mosaiko erraldoi bat osatuz. Argi eta ozen aldarrikatu dute "gizarte antolatua gai dela erakunde eta agintarien burugabekeriei aurre egiteko".
Gehiago ikusi
Publizitatea
X